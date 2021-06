¿Por qué no ganamos más? Se preguntan desde Morena Jalisco

La valoración inicial, aunque represente apenas la punta del iceberg, es sin duda el resultado bruto, el dato duro de que morena creció sus posiciones en el estado, y más allá de que había quienes especulaban con expectativas altísimas que no se iban a cumplir, la realidad es que, se ganaron 7 diputaciones federales, cuando en 2018 apenas y se lograron dos; se consiguió la victoria en 14 ayuntamientos, lo cual representa el doble que en la elección anterior; y se mantuvieron 3 diputaciones de mayoría locales, sólo que ahora sin coalición.

Ahora bien, se entiende que la pregunta más preciada es la siguiente ¿Por qué no ganamos más?

A mi juicio, en la defensa del voto el mayor error del partido, fue haberse liberado de la responsabilidad de alimentar a representantes de casilla, dejándoles a la suerte de que candidatas, candidatos y militancia, de último momento se organizarán para cooperarse y preparar o comprar alimentos y distribuirlos, según la voluntad y capacidad que hubo en cada municipio y distrito del estado. Error que resultó en un porcentaje significativo de casillas abandonadas por la legítima causa del hambre.

Otra dificultad, que quizá no fue error del partido sino imposición del INE, pero que bien vale la pena mencionar, es el pago para RC mediante depósitos sin tarjeta (códigos QR) para cobrar en el banco, puesto a que hoy por hoy, varios aun presentan problemas para poder cobrarse, o peor aún, hay regiones donde nunca se cobrarán, dado que el costo de trasladarse hasta un banco es igual o mayor, que el monto del apoyo que se cobraría.

El desacierto más grande, sin duda, fue el de haber perdido 2 años en la inactividad como partido. Sumándole a esto que, el inicio de la construcción de las estructuras territoriales arrancó hasta ya entrada la campaña, cuando en otros partidos ese proceso ya tenía por lo menos un año de avance. Lo que logramos fue apenas en 3 meses. Imaginen haber trabajado los 3 años...

Tres grandes ausencias también marcaron la diferencia: 1) 5 años sin órganos de dirección en el estado nos han privado de institucionalidad, disciplina y orden; 2) por más que sea políticamente incorrecto decirlo, no podemos negar la falta de unidad, y aunque bien es cierto que nos articula un proyecto de nación y el liderazgo único de quien lo encabeza, también es cierto que la unidad abajo aun deja mucho que desear, y; 3) la nula comunicación del gobierno de México en el estado, sobre las bondades que ha traído la 4T, ha permitido que los gobiernos de movimiento ciudadano engañen a la población y se adjudiquen los programas de bienestar, capitalizando para sí, algo que nos correspondería en lo absoluto.

Otro punto importante es el habernos olvidado de traducir ante la clase media acomodada y media alta, la lógica del beneficio que trae para la inmensa mayoría (incluyéndoles), las políticas y el paradigma de la 4T. Este descuido permitió que el conservadurismo emprendiera una campaña para la promoción y movilización de un voto anti morena en esos sectores, que se operó mediante mera difamación, pero que resultó efectiva a final de cuentas.

Aún hay que agregar a todo esto que nos enfrentamos a una elección de estado, donde el gobierno de Jalisco y los de municipios naranjas, hicieron compra de votos al por mayor, violaron la ley entregando programas durante la veda, obligaron a todas sus nóminas a participar en la campaña, gastaron cantidades exorbitantes de dinero en publicidad y guerra sucia, y entre tantas otras artimañas, operaron en franca alianza con la autoridad electoral, institución que durante toda la jornada hostigó e intentó privar a nuestros RC, de su derecho a cuidar el voto.

A manera de conclusión, me gustaría exponer, que morena creció en Jalisco tal como apuntan los datos y que el buen desempeño del presidente de México fue ratificado en la elección federal. No obstante, a pesar del desgaste que ha sufrido movimiento ciudadano, en el plano local no hemos logrado convertirnos en una alternativa lo suficientemente atractiva para que el pueblo de Jalisco nos elija en sustitución del alfarismo; no hemos sabido traducir en el congreso local ni en los ayuntamientos el proyecto obradorista, ni en propuestas, ni en políticas, ni en discurso ni en liderazgos consolidados.

Lo que toca es celebrar las victorias, reflexionar las expectativas no alcanzadas, aprovechar las áreas de oportunidad y construir sumando rumbo al 2024, porque sólo juntas y juntos, seguiremos haciendo historia.

LS