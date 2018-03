Por qué elegir el tenis como deporte

Después de tantos años de estar en una cancha de tenis, como jugador y después como entrenador, a mí siempre me hacen esta pregunta: ¿por qué me recomiendas este deporte?, y de esta misma pregunta salen varias respuestas.

Por ser un deporte individual las experiencias son diferentes a la de otros deportes en equipo, acá uno está solo en la cancha peleando contra el mundo, y ¿por qué contra el mundo? Uno de los peores rivales es el viento, hay que saber lidiar contra éste, no perder la calma y buscar la manera de aprovecharlo, utilizarlo a mi favor.

Otro puede ser el público. Hay veces que solo están los padres del contrario, o a lo mejor el entrenador, o en algunos casos toda la familia, y todos sin excepción alguna, en contra de uno, no importa si uno gano una bola muy bien jugada.

Otro enemigo y el peor es uno mismo, no sólo tengo un rival del otro lado, sino también no me gusta nada de lo que hago.

Y así muchas otras cosas, como las cuerdas, los tenis gastados, la cancha, etc. etc.

Pero lo lindo de todo esto es lo que uno aprende sabiendo superar todos estos obstáculos, buscando tener mucha calma, paciencia, control de uno mismo, no dejarse vencer en ningún momento, tomando tiempo entre punto y punto, buscar la manera de arreglar las cosas, corriendo todas las bolas, o ir por todas, utilizar cada músculo de mi cuerpo, no importando lo cansado o adolorido que pueda estar.

Todo esto puede pasar en cada partido, el orgullo, el querer ser mejor tienen que este siempre presentes.

Además de todas estas enseñanzas, también aprendemos a darle la mano al contrario no importando el resultado y no sólo eso, si me ganó lo debo felicitar por ética deportiva, y si gané, tiene que ser sin soberbia.

A lo largo de los años jugados, uno también ve la cantidad de amigos que deja este deporte, eso es una mina de oro, y no es fácil de obtener, y menos cuando se compite.

También es un deporte que se juega a todas las edades, se puede empezar desde los cuatro años y tener 80 y seguir jugando y luchando cada punto como la primera vez.

Por cierto tengo un grupo de amigos que todos los sábados nos juntamos a jugar y las edades están entre 50 hasta los 80 años, y todos sin excepción pelean cada uno de los puntos con todo y terminado, todos amigos y felices por el solo hecho de jugar tenis entre amigos.

Otro tema es el de que toda la familia lo puede jugar, y un ejemplo que viví por suerte fue en carne propia, jugar con mi padre y mis dos hijos un dobles, tres generaciones en la cancha, fue un momento inolvidable, hermoso, y también se agregó al partido mi esposa Lety. ¿Qué más se puede pedir?

Por eso les recomiendo que jueguen tenis.