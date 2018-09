¿Podremos salir del crecimiento mediocre?

México crecerá 2% en 2018 y menos de 2.5% en 2019. Son buenos números, si nos comparamos con Argentina, que está sufriendo un retroceso de 4%, pero es un desempeño mediocre, si pensamos en el potencial de la economía mexicana y en las necesidades de la sociedad. México podría crecer 4% o más, si utilizara a plenitud sus factores productivos. Debería crecer al doble de 2% para abatir significativamente los niveles de pobreza.

Mediocre. Éste fue el adjetivo que utilizó Luis Videgaray hace seis años para referirse al crecimiento económico que México ha registrado desde la década de los 80. Ha sido 2% en promedio, las últimas cuatro décadas.

¿Mediocres? Sí. En este lapso Corea del Sur y Chile tuvieron tasas de crecimiento casi tres veces mayores. Estaban por debajo de México en PIB per cápita y ahora nos han rebasado. No fueron los únicos, hay países de Europa del Este, como Polonia, y de Asia, como Singapur y China. También hubo países de Europa occidental que tuvieron mejor desempeño que nosotros, por ejemplo Irlanda y España.

Videgaray atribuía esta mediocridad al estancamiento de la productividad y estaba convencido de que las reformas estructurales podrían ser el factor que sacaría a México del círculo vicioso del bajo crecimiento. Ocurrieron, pero no se tradujeron en mayor crecimiento. La tasa promedio en el sexenio de Peña Nieto estará en torno a 2 por ciento.

¿Qué pasó? Una sola cosa sabemos: La coyuntura internacional no ayudó. Lo demás son misterios y el lastre de factores no económicos como la inseguridad y la corrupción. El hecho es que seguimos atrapados en el crecimiento mediocre.

¿Cómo salir de esta trampa de crecimiento enano? Las propuestas son variadas y en más de un sentido complementarias. Para crecer más, México debe apoyar más a los innovadores y construir una cultura de innovación, dice Vivian Lan, representante de Singularity en México.

Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda, cree que el “secreto” está en un esfuerzo de desregulación que quite trabas a las empresas. En una entrevista con El Economista, dice: “No hemos crecido porque no nos hemos puesto a la tarea de simplificarle la vida a las empresas”. La sobrerregulación afecta más a las pequeñas y medianas empresas.

No hemos logrado generar condiciones para detonar la inversión privada, asegura Luis Foncerrada, uno de los mejores economistas de México, “la diferencia entre México y los países emergentes más exitosos se encuentra en los niveles de inversión privada”. México tiene niveles de inversión que no superan 20% del PIB mientras que China, Corea o India están por encima de 35% del PIB y en algunos años llegan a 45 por ciento.

México podría crecer más, si impulsa el desarrollo del Sur, argumenta López Obrador, y las estadísticas le dan la razón. El crecimiento mediocre es un promedio. Contrasta las tasas superiores a 6% en el Bajío con el estancamiento del Sur. Si estados como Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Campeche lograran crecer como el Bajío, el promedio nacional subiría.

México puede crecer 4% sostenido, afirma Alfonso Romo, que será jefe de la Oficina de la Presidencia. Para crecer más, deberemos atender también variables no económicas. En la agenda del próximo Presidente están la pacificación y el combate a la corrupción. ¿Cuánto crecimiento nos ha costado el florecimiento de la violencia y las mordidas?