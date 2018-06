Pide Almeyda las perlas

Por Don Gambetero

Matías Almeyda está muy dolido con la directiva del Guadalajara, pero sobre todo con José Luis Higuera, quien, según Francisco Gabriel de Anda, es quien quiere cortar la cabeza del timonel argentino por tener demasiados roces.

En una especie de revancha, tipo barrida a dos piernas tras recibir un túnel, Almeyda pedirá lo imposible para quedarse en Chivas, dejando a los de pantalón largo imposibilitados de aceptar y por ende marcados a liquidarlo o dejarlo continuar.

El timonel sintió el respaldo de De Anda luego de que éste saliera en Fox Sports a decir que si el argentino se iba, él lo acompañaba, por lo que una de las peticiones del hasta ahora DT es no trabajar más con Higuera, o sea, que no tenga injerencia alguna en el equipo y que se dedique plenamente a Omnilife y las finanzas.

Tomando en cuenta a las amistades de Jorge Vergara, quienes insisten que el dueño está enfermo, el poder ha recaído en su hijo Amaury y José Luis, así que veo muy complicado que se la puedan cumplir al “Pelado”, quien al menos se puede jactar de estar rodeado de apoyo.

Tanta es la gente que quiere a Almeyda, que los jugadores no se presentaron ayer a pruebas físicas y tampoco lo harán hoy, respetando lo que les dijo su técnico de reportarse hasta el 10 de junio y no ayer, como lo requirió la directiva.

Un verdadero carnaval es el Guadalajara en estos momentos, pero al menos tenemos una certeza, Francisco Gabriel de Anda ya anda en Cancún, donde buscará hombres, no nombres, para reforzar a un cabizbajo Guadalajara. Esperen sorpresas.

De compradores…

Nada más se dan cuenta que la Chiva está en precipicio y luego luego sale quien se quiere aprovechar.

En redes sociales se habla de que hay varios interesados en comprar al Deportivo Guadalajara, pero sale tantito un rumor y la gente se cuelga de sueños y aspiraciones.

El viernes pasado se encontraba Carlos Slim Domit en la ciudad y las especulaciones sobre una posible compra comenzaron, pero rápido les pararon el tren en seco, cuando se enteraron que venía a la boda de Sergio Pérez, nuestro piloto de Fórmula Uno, y con quien lleva una gran amistad desde hace varios años.

Pero entrándole al tema, hay dos que tres que quieren aprovecharse de la debacle rojiblanca para pararse el cuello, hacer una bicicleta y rematar de rabona.

En los círculos empresariales suenan tres grupos como interesados para una posible compra, esto no quiere decir que siquiera lleguen al punto de ofertas, más bien va más como a la espinita de ser dueños del Guadalajara.

El primero y que siempre está en la lista es un grupo conformado por Eduardo Leaño y Salvador Martínez de la Torre, hijo de Salvador Martínez Garza, aquel que creara las “Súper Chivas”. Ambos tienen nexos comercias, tales como los de Akron, quienes ya son uno de los patrocinadores principales del Rebaño.

La segunda opción es la de Marcos Achar, cabeza de Comex, y quien tiene años queriendo intentar entrarle al futbol de Primera División, pero sobre todo con las Chivas. De su mano derecha se habla que podría estar Freddy Helfon, hombre de todas las confianzas de Vergara y quien inclusive antes llegó a ser su asesor. Un chivahermano de cepa.

Por último y no menos sorpresivo, también está en la rumorología interna en Omnilife que José Luis Higuera estaría buscando ser propietario del Guadalajara, acompañado de varios inversionistas que lo hagan fuerte en el tema del dinero.

El futuro de Chivas es incierto, pero al menos si Jorge decide ya no seguir al frente, que no diga que no se le advirtió de quiénes podrían ser los posibles propietarios del equipo que mueve a más de 40 de millones de fanáticos.

@dongambetero