No más aglomeraciones,

el Buen Fin ha terminado,

aunque sin duda el bolsillo

quedó bastante gastado.



Ofertas hubo, no hay duda,

y se tenía que comprar,

aunque algo de lo comprado

quizás no vamos a usar.



Y en las siguientes semanas

de nuevo a la realidad,

¡A reunir algún dinero,

pues viene la Navidad!