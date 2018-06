Ayer fue día de renuncias

en dos campos diferentes

que afectarán de seguro

el ánimo de las gentes.



Almeyda deja a las Chivas,

también se va el ex fiscal...

Y en ambos hay razón,

los dos la han pasado mal.



Mas, no hay mal que por bien no venga,

de los abuelos sentencia,

y a esperar mejores tiempos

luego de ellos dos su ausencia.