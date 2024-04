¿Pedimos debate o rebate de candidaturas?

Pese a ser jueves no es tarde para hablar sobre el debate presidencial, puesto que al final de cuentas es el primero y todavía deberíamos estar reflexionando sobre lo ocurrido en él para comenzar a generar una postura respecto de la votación del próximo 02 de junio.

En mi cuenta de "X", antes Twitter, compartí al finalizar el ejercicio una encuesta con la pregunta "¿El primer #DebateINE te ayudó para comenzar a definir tu voto de cara al próximo 02 de junio por la presidencia de México?".

Las respuestas me sorprendieron en un inicio. Creí que las personas optarían por votar para defender a su candidata predilecta, sin embargo, la respuesta que obtuvo el 64% de los votos fue "No me ayudó en nada". Solo una de cada cinco personas que votó en el ejercicio consideró que lo visto en el debate "le ayudó a definir".

Otro 10% dijo que la actuación de las candidaturas "les hizo dudar", y apenas un 2.8% consideró que le hizo cambiar de opinión.

Ahora veamos las posibilidades analizadas, en las que, en primer lugar Jorge Álvarez Maynez sin duda dio más de lo que muchos, quizá, esperaban. Se mostró como una persona tranquila, que conocía de los temas de los que hablaba. Aunque algunos pudieran haber dudado de sus capacidades políticas dada su juventud, lo cierto es que lució más que Xóchitl Gálvez, quien se mostró ansiosa por atacar más que por proponer.

Ante una reunión con estudiantes de la Ibero, quienes la cuestionaron por esta situación, Xóchitl aseveró que "hacían muchas preguntas y no la dejaban responder", pero ¿Cuánto tiempo pudo ahorrarse en los ataques para proponer?

Basándonos en los datos de la encuesta, que bien son un mero ejemplo, Álvarez Maynez estaría jugando con atraer las cifras de los dudosos, de aquellos quienes están en el cambio de opinión, y por supuesto de quienes estarían dispuestos a cambiar su voto, pudiendo llegar hasta un 20 o 25% de la intención de voto.

Y aunque aún está muy lejos de los promedios de entre el 35% y 45% que se le otorga a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, el ejercicio es analizable, puesto que un candidato que comenzó precampaña a solo 10 días de cerrar el periodo estaría alcanzando a Gálvez Ruiz, quien a su manera también comenzó campañas anticipadas.

No se trata tampoco de que parezca que se está decantando por cierta candidatura, sino de demostrar lo fuerte que puede ser el buen trabajo hecho en un debate, por lo cual en el próximo ejercicio, que se llevará a cabo el próximo 28 de abril, las figuras deberán prepararse mucho más para evitar caer en las descalificaciones y cuestionarse sobre sus propuestas.

Se trata de que unas a otras se pregunten con qué dinero piensan ejecutar sus planteamientos y bajo qué datos lo sustentan. El problema es que en México (y en general en América Latina) no existe cultura del debate, que en su esencia se trata, precisamente, de cuestionar las propuestas, y no de solo sacar los trapitos al sol de la otra persona, como si compró o vendió cierto departamento, que si se le cayó o no cierta obra o si sus superiores son corruptos o no. Para eso existen las denuncias penales.

¿Y usted, ya ha comenzado a decidir por quién será su voto presidencial el próximo 02 de junio?