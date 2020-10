Patraña federalista

Ya fuera por un cálculo anticipado, o sencillamente por una reacción a las declaraciones de “La Mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez anunció ayer que convocará a una consulta para preguntar “a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro Estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación”.

Las reacciones en redacciones de medios y en redes sociales no se hicieron esperar. Se puede percibir que una parte mayoritaria en redes sociales reaccionó en modo meme y tomándose poco en serio la propuesta del gobernador. Y aquí caben la lectura rápida y simplista de que empezó el proceso del “Jalexit” o que las Chivas del Guadalajara se convertirían en la “selección nacional de Jalisco”, o que de concretarse la “independencia” del Estado, México podría ser país invitado a una futura Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Y una parte, mayoritariamente periodistas, empezó a analizar la propuesta de Enrique Alfaro y revisar si es posible convocar a una consulta ciudadana para decidir sobre lo que propone el gobernador, y entre ellas destaca la nota de Mireya Blanco, donde precisa que hasta ahora no ha sido conformado el Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, por lo que no se puede convocar a una consulta de este tipo; y sugerencias como las de Enrique Toussaint al comentar que no es posible salirse del pacto federal pero sería relativamente fácil salir del pacto fiscal.

Pero además de las reacciones arriba comentadas, a mí me sorprendieron la cantidad de llamadas a estaciones de radio, notas comentadas y mensajes en redes sociales donde se pide a Alfaro que también someta a consulta la revocación de mandato para que los jaliscienses decidamos si sigue o se va del cargo. Creo que no está midiendo bien su tasa de aprobación entre la población.

Por el tipo de reacciones encontradas, me quedo con la convicción de que la propuesta de Enrique Alfaro de consultar si se sigue esta relación tóxica con la Federación no es, para nada, un sentimiento popular y arraigado entre la población.

No hay una percepción extendida, un hecho político o un conjunto de medidas que haga sentir a los jaliscienses que se recibe un “mal trato grosero” de la parte de la Federación o en particular del presidente. Los indicios más cercanos un maltrato hacia los jaliscienses, de acuerdo a Alfaro: su círculo de Gobierno, sus aliados universitarios y sus amigos del sector privado, son lo recortes presupuestales que supuestamente el Gobierno federal hará a Jalisco para el próximo año. Primero habrá que analizar si este recorte de recursos es cierto, tal y como afirman en el “alfarismo” y sus aliados públicos o privados, o es una excusa para enderezar una campaña política contra el presidente López Obrador.

De otro lado, no hay un mensaje de desprecio o desdén del presidente o del Gobierno federal hacia los jaliscienses que haga encender un supuesto “nacionalismo” o chauvinismo local contra el “yugo” del Gobierno federal.

Creo que Alfaro y sus aliados están errando la estrategia, y que convocar a una consulta sobre salir de una relación tóxica con la Federación, ya sea que se precise que se trata de un nuevo pacto fiscal, o salir del mismo o, en una postura más radical (y absurda), plantear dejar el pacto federal, lleva por un camino empedrado de pésimas intenciones, lleno de conflictos creados por intereses particulares, y que en nada le sirve a la mayoría de Jalisco, especialmente a los de abajo, para tener mejores gobiernos, políticas y una vida digna.

Creo que Alfaro se empeña en esta apuesta fallida por una encendida defensa del federalismo porque cree que esa táctica lo empuja a convertirse en un referente opositor nacional y, por lo tanto, lo acerca en su deseo de ser candidato a la Presidencia de la República. Desde hace tiempo, sabe que confrontarse con López Obrador (por la política sanitaria o federalista, o lo que sea) le gana planas en diarios y canales de televisión de la Ciudad de México.

No creo que esté dispuesto a discutir en serio un nuevo sistema político con federalismo que parte del municipalismo y el confederalismo democrático, y una real distribución de competencia que afecte no sólo al presidente sino también a los gobernadores.

La apuesta de la Alianza Federalista por un nuevo federalismo es una patraña que sólo se explica por el deseo de varios de sus integrantes de convertirse en candidatos a la presidencia.

Pelearse con el presidente, confrontar al Gobierno federal, es una táctica que le da titulares a Alfaro, pero a los jaliscienses nos tiene sin cuidado y, en cambio, puede acarrearnos un periodo de conflictos entre gobernantes y partidos que no pedimos, no necesitamos y nos puede perjudicar. No caigamos en el juego de la patraña federalista que sólo sirve a los intereses de Alfaro y sus socios públicos y privados.

rubenmartinmartin@gmail.com / @rmartinmar