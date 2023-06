Para callar a los trompudos

Como ya es una costumbre en este país, nuestro amado Presidente de nuevo dio rotundo mentís a las afirmaciones mentirosas de los conservadores que no se cansan de calumniar sobre todos los temas, incluyendo las falsedades que dicen que Colón descubrió América, que apoyaron a los tlaxcaltecas para derrotar a los aztecas, que fueron por Fernando VII, que no los peló y que después, guiados por Pomuceno fueron a Miramar a traer a Maximiliano y Carlota, narices de pelota, que apoyaron a los malditos conservadores hijos de los primeros Claudios -del que aún gozamos al décimo-, que no compraron Banamex ni compraron boletos para la rifa del avión, que como es secreto de Estado no podemos comentarlo.

En fin, que se han negado al progreso de que gozamos y simplemente para que no anden con la trompa escarbando la humedad y con la cola espantándose las moscas, inventaron que nuestro señor Presidente -que tiene supervalorado el peso y a los gringos comiendo en la mano- anda adelantando a sus chicas y chicos para la Presidencia, lo cual es falso de absoluta falsedad. Quien afirme eso no conoce al señor Presidente y dígame si uno de los tres principios fundamentales de su Gobierno era no mentir, él no miente en ningún caso, él es el poseedor de la verdad absoluta.

Además, ya en serio, ¿ustedes consideran la posibilidad de que la bella Claudita -que tiene muchas cualidades como ser sexy y adorada por varios, no sé si recuerden que Imaz, uno de sus ex era de los recolectores de billetes para el señor Presidente y la verdad no sé a qué se dedique el actual Dulcesnombres- pueda ser candidata seria a la Presidencia? Ni en una rifa se lo sacaría. O ¿ustedes se imaginan acaso, que quien quede en segundo lugar, suponiendo que sea Ebrard, podía ser el líder del Senado?, ¿luego quién compra las pipas y las medicinas y le anda cubriendo las metidas de choclo al primer mandatario? O sea, ninguno de los dos da el ancho. Pero el señor Presidente no los quiere para candidatos, los quiere para coordinadores y continuadores de la transformación iniciada por él y que todavía está por dar muchos frutos, como por ejemplo, la refinación de gasolina en Dos bocas o la cantidad de trenes que andan circulando (recuerde que Claudita y Marcelo con la línea 2 quedaron del perrazo).

Hay otros candidatos a lo que están buscando, que sí tienen más cara, por ejemplo, don Adán Augusto, cuate de cuates, hermano del alma y de cantadas del señor Presidente; o Monraz, que si no se la dan de presidente ni de jefe de la delegación del estado de México, con cualquier hueso lo contentan. Tiene mucho más cara de Presidente el señor diputado Fernández Noroña, aunque ya dijo que esto no está parejo, pero él no protesta, porque es fiel al movimiento. De los demás, ni en cuenta los toman, por lo que no hay candidatos, hay coordinadores.

