Para asombrarse

Hace seis años nadie quería saber nada del PRI, hace doce años nadie quería saber nada del PAN. Y ahora un alto porcentaje de la población tiene sus esperanzas puestas en el PRI o en el PAN.

Hace doce años la gran mayoría de analistas, comunicadores, y politólogos deploraban que el presidente Calderón hubiese declarado la guerra a los cárteles delincuenciales.

Ahora esa misma gran mayoría de opinadores reclama en todos los tonos posibles que el Gobierno de Morena no le esté haciendo la guerra a los cárteles delincuenciales.

Hace doce años no pocos comentaristas afirmaban que el candidato Peña Nieto era un producto de Televisa, y que eso era repugnante, ¿tenemos ahora un producto de todos los medios y ya no es repugnante?

Hace seis años el candidato de Morena prometía llevar a juicio a los ex presidentes de México, han pasado ya cinco y eso nunca ha sucedido: ¿no pudo, no quiso, el sistema no se lo permitió, o evitó correr con igual suerte al concluir su mandato?

En la pasada campaña presidencial las alianzas se daban entre partidos más o menos afines, hoy el Frente Amplio juntó los opuestos, lo que parecía irreconciliable, que porque México bien valía el sacrificio; muchos entraron a la danza, aunque no trajeran sonaja, y le siguieron el paso hasta que se dieron cuenta de que todo era una estrategia de los muy poderosos para imponer a quien desde el principio ya habían elegido. ¿De qué sorprenderse? Si vas a un baile de pandillas, sólo encontrarás pandillas. Lo llamativo es que personas inteligentes y honestas hubiesen creído que la competencia sería justa, y hasta democrática.

¿Creyeron lo mismo las “corcholatas”? Es posible, pero al principio no advirtieron que el Frente Amplio fuera a adquirir tanta importancia, y ahora tendrán que sujetarse a su paso. ¿Elegirían a un hombre, si el Frente propone a una mujer? La nueva derrota, huida o sumisión de Santiago Creel, ha definido ya que será una candidata. ¿Tiene caso el que las “corcholatas” sigan pugnando entre sí? La cuestión se ha vuelto de género, y lo que opinen los seguidores de esta o de aquella otra “corcholata” puede salir sobrando.

Hace doce y seis años, el PAN tenía una candidata, Josefina, que perdió la federal, primero, y luego la del Estado de México, que porque no tenía estructura, que porque no hizo una buena campaña, o porque ni el país ni el Estado mexiquense estaban listos para ser gobernados por una mujer, ¿ahora si? De hecho, el Estado de México tiene una gobernadora, que ya había perdido cuando Alfredo del Mazo resultó triunfador.

Hace doce años la mayoría de los votantes se inclinó por el candidato más simpático, hace seis, por el más carismático, ¿y ahora por quién? ¿Seguirá siendo la simpatía o el carisma lo que definan una elección, y no la capacidad real de las personas para ocupar un semejante cargo?

Cuando el Presidente López Obrador andaba de candidato presidencial, en su última y entonces si exitosa campaña, creía contar con el apoyo de Donald Trump. ¿Morena cuenta ahora con el apoyo del Presidente Biden? ¿Y los cárteles qué estarán haciendo? De hecho, ninguno de los pre precandidatos es originario de la tierra de ningún gran cártel, ¿eso cuenta?

Al concluir su periodo presidencial Peña Nieto, la mayor parte de la sociedad no tenía nada que agradecerle y si mucho que reclamarle, ¿estamos ante un escenario similar?