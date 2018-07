¿Osuna, Romo y Villanueva con Charros en noviembre?

Se acerca la temporada 2018-2019 en la Liga Mexicana del Pacífico y la afición de Charros de Jalisco espera sea exitosa la conformación de un gran equipo que ahora sí pelee los lugares de honor, y en ese marco existe la posibilidad en cuanto a que los caporales albiazules puedan llegar a contar en su roster con dos peloteros regulares en Ligas Mayores y cuyos derechos para jugar en LMP les pertenecen, refiriéndome a Sergio Francisco Romo y a José Roberto Osuna Quintero.

Además, se vislumbra posibilidad en cuanto a que pueda generarse buen arreglo que involucre convenientemente tanto a Christian Iván Villanueva Limón como al conjunto de los Yaquis de Obregón, que posee los derechos en relación al tapatío, haciendo así factible que el joven infielder de Padres de San Diego sea liberado de la obligación de participar con el equipo de la antigua Cajeme, en el que no desea intervenir y a cambio venga a cumplir su anhelo de jugar enfundado en la casaca de Charros.

Tanto Roberto Osuna como Sergio Romo pertenecen de plano al listado de Charros de Jalisco y ambos serpentineros relevistas estelares podrían sin mayor problema venir a reforzar a la novena jalisciense cuando hayan concluido a fines de septiembre sus compromisos en la Gran Carpa, pudiendo llegar a Jalisco ya descansados y en plena forma físico-atlética a fines de octubre o principios de noviembre, estando para esa época la temporada del béisbol profesional de invierno en México en su segunda parte, siendo cuando más habrá de requerirse el apoyo de buenos brazos para consolidar la aspiración de Charros rumbo a la clasificación para los Playoffs de la LMP.

Roberto Osuna inició con mucha fuerza la actual campaña y estando quizá el cerrador titular de los Azulejos de Toronto en el mejor momento de su carrera profesional ligamayorista, se le atravesó un problema extradeportivo derivado de una situación en la que se le acusa de acción violenta y sigue inmerso en la resolución judicial de ello y desde el 6 de mayo no ha lanzado ya en la actual campaña, siendo que quizá reaparezca hasta después del día 4 de agosto. De ahí que además de que habrá perdido demasiados cotejos y estará necesitado de lanzar más innings en competencia fuerte tras que culmine la temporada 2018 de la Gran Carpa, su equipo Azulejos de Toronto no estará en la fiesta de postemporada, de ahí que no habría obstáculo para que pueda arribar a reforzar a Charros en la recta final de la campaña de la LMP, esperando que en esta ocasión no le quede mal la directiva de Toronto como ocurrió el año 2016, cuando de último momento le retiraron el permiso para haber venido a desempeñarse como relevista taponero estelar y se quedó con las ganas de apoyar a los campiranos. Ojalá sí se conjuguen ahora todas las condiciones y además el chamaco pueda recuperarse plenamente tanto física como emocionalmente tras el tropiezo legal que le ha truncado de fea forma su desempeño con Azulejos en esta temporada.

Tampoco se advierte muy factible que Mantarrayas de Tampa Bay ni Padres de San Diego puedan llegar a tener posibilidades de colarse a la postemporada de la MLB, de ahí que se antoja que no habrá mayor problema para efectos que Sergio Romo acuda nuevamente a reforzar a Charros en la segunda vuelta de la temporada, dado que el derecho ha mantenido claro su deseo en cuanto a venir a jugar a la tierra de sus mayores y entregar como acostumbra su mayor esfuerzo y pasión deportiva, salvo que por su buen desempeño actual su equipo Tampa Bay busque evitar riesgos para su brazo.

En cuanto a Christian Villanueva, existe el ferviente deseo del chamaco en cuanto a venir a jugar con Charros desde noviembre. Habrá que esperar que pudieren consolidarse gestiones y posible convenio entre los locales y la directiva de Yaquis de Obregón, pues a esta organización le pertenecen los derechos para que el tapatío participe en la LMP.

Es deseable se consoliden todas las circunstancias a fin que podamos ver reunidos vestidos de Charro a Romo, Osuna y Villanueva, siendo imperativo además que la directiva albiazul trabaje a fondo para consolidar un gran plantel que pueda aspirar firmemente al título.

