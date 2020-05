Julio César Chávez Jr., se ha mantenido fresco en la memoria de los aficionados por sus ocurrencias que publica en internet, y aunque la reciente, que le gustaría probar suerte en el octágono del UFC, lo dijo en programa de televisión, no desafina con sus dichos anteriores. Y así, entre broma y broma, el hijo del Emperador Julio César Chávez, tiene su rating. Con Daniel Jacobs perdió en diciembre en Phoenix, Arizona; le ganó a Evert Bravo por nocaut en agosto en San Juan de Los Lagos, y en 2017, recibió golpiza por parte de Saúl “Canelo” Alvarez, un resultado que no necesitaba reflexión para colgar los guantes; aquella noche de sábado en la T-Mobile Arena en Las Vegas, fueron 12 rounds de un remedo de boxeador, los millones de dólares que recibió de bolsa lo nublaron, el prestigio JC Chávez no importó, fue menos que un sparring en pelea de exhibición, sin espíritu y medroso.

Manny Pacquiao también ha sido ocurrente, dijo que el golpe con el que lo noqueó Juan Manuel Márquez, fue de suerte. El público está a un clic para ver en internet la repetición de las peleas Márquez-Pacquiao, y comprobar si fue golpe de suerte u ocurrencia.

Quienes administran al ex campeón mundial Superwelter OMB, Jaime Munguía, se alborotaron en 2019, y lanzaron el reto para que su campeón se enfrentará a “Canelo” Alvarez; nada menos que una ocurrencia, el muchacho oriundo de Tijuana, con todo y que marcha inmaculado, con más de 25 nocauts, iría a derrota segura, la experiencia del tapatío sería suficiente, Munguía apenas tiene defensa, habría sido noqueado con espectacularidad, lucimiento para el jalisciense. El olor a millones de dólares nubla la razón y surgen los disparates, y las muertes en el boxeo.

Aún duele el nocaut que le propinó Eddy Valencia a Ronaldo “Rony” Ruelas en Parque San Rafael en noviembre de 2018. Invicto trepó al tinglado el nieto de Salvador Martínez Carrillo “Güero Papero”, para enfrentar a un adversario que lo aventajaba en experiencia. Lo aplastó. Debió ser ocurrencia de algún inexperto administrador de Ruelas, enfrentarlo con el león rasurado. Un examen precipitado para saber de qué estaba hecho “Rony”. Casi mató sus ilusiones... Y por ahí estaré atisbando.