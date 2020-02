Noche del Oscar

Después del domingo deportivo que representa el Super Bowl y los distintos fenómenos que lo acompañan: la enorme venta de aguacate mexicano en los EUA, la venta de pizzas, las reuniones parrilleras, vestir el jersey de tu equipo, ahora viene el súper domingo de los cinéfilos que disfrutan, sobre todo, al cine norteamericano. Las ternas de este año empezaron a perfilarse desde mayo, cuando “Parásitos”, del coreano Bong Joon-ho, y “Dolor y gloria” del español Pedro Almodóvar exhiben en el Festival de Cannes.

Para los EUA, la carrera inicia con el estreno de “Joker”, donde Joaquin Phoenix hace la deslumbrante interpretación de uno de los archirrivales de Batman, además el cineasta Todd Phillips toma varias decisiones temerarias, la principal es filmar sin efectos digitales. Netflix opta por repetir la experiencia de “Roma” y organiza un lanzamiento limitado para “El irlandés” y “Los dos Papas” —por alguna extraña razón “Historia de un matrimonio” no llega a la pantalla grande— a lo largo de diciembre se discute si la película de Scorsese es la más firme candidata para triunfar en el segundo domingo de febrero.

Es hasta el estreno de “1917” cuando cambian las quinielas, la película construida alrededor de unos seis planos secuencia es reconocida de inmediato en los Globos de Oro, a partir de ese momento el trabajo de Sam Mendes y el fotógrafo Roger Deakins es sistemáticamente reconocido. Vale la pena anotar que es en el terreno de la animación donde puede ocurrir la gran sorpresa y que la española “Klaus” (que podemos asociar a Netflix) sea la que le arrebate a las poderosas Pixar y DreamWorks el reconocimiento de la categoría.

En un año de grandes actuaciones, cuatro histriones acumulan estatuillas: Joaquin Phoenix (“Joker”), Renée Zellweger (“Judy”), Brad Pitt (“Once Upon a Time… in Hollywood”) y Laura Dern (“Historia de un matrimonio”), es de suponer que la alineación se repetirá en la noche del 9 de febrero. Aquí es donde debemos externar nuestro lamento por “Dolor y gloria”, que ha visto cómo “Parásitos” concentra los reconocimientos y el sensible trabajo de Antonio Banderas queda en un lejano segundo plano, ante las dimensiones de ese camaleón que muta del apocado “Arthur Fleck” para convertirse en el protagónico “Joker”. Pero la perdedora de esa noche será Netflix, que acumula alrededor de 30 nominaciones y lo más probable es que, en el mejor de los escenarios, se lleve un máximo de 4 estatuillas.