Necesidades atlistas

El Atlas no necesita de grandes nombres, sino grandes hombres. Me refiero a que luego de platicarlo con algunos rojinegros, se llegó a la conclusión de que lo que necesita un equipo que parece no tener rumbo no son estrellas, sino jugadores que se comprometan a dar la cara por la institución. Sin embargo, tras una serie de amargos episodios y de vivirse una de las acostumbradas épocas de humo en torno a los fichajes que puedan realizarse, es inevitable no caer en el juego de la ilusión, del ensueño... O suspirar y resignarse a volver a esperar lo mismo de siempre, o sea, vivir una nueva pesadilla.

En estos días se ha hablado de pateabalones que vendrían a ocupar un lugar en los Zorros, habiendo entre ellos algunos nombres que han destacado en otros lugares, varios de ellos hace ya años. Luego se cayó en medianías (y no me refiero a la calidad del futbolista), y luego a asuntos que más bien son de terror, sobre todo para una joven afición que es presa del impacto mediático que un futbolista representa. Insisto, rumores ha habido muchos, confirmaciones, pocas, reacciones, diversas.

Personalmente creo que el hecho de que arribe al feudo atlista un jugador comprobado en otros lares no es sinónimo de éxito por ningún motivo. Casos ha habido muchos, han venido a Guadalajara fulanos con cartel en la propia Liga y no han hecho absolutamente nada diferente de lo realizado por extranjeros desconocidos. Por supuesto que ha habido casos memorables, como los ha habido de los extraños, aunque es cierto que son contados. Tampoco es probable que sean fracasos, aunque todo el mundo sabe que están propensos más a caer en el error que a sorprender de buena manera, piensan algunos que por la ausencia de seriedad de un proyecto, una intención, una meta.

Pero entonces, ¿qué quiere la gente? ¿Qué siguen esperando del Atlas viviendo tantas ambigüedades? No es tan complicado. Habrá quien quiera ver hombres pelear en el campo como habrá quien espere nombres, para sentir como quizá ocurra con las grandes nóminas en el futbol mexicano, que sólo de saber que tienen a perenganito entre sus filas ya van ganando por puntos. La concepción del deporte claro que ha cambiado...

Pero todos, siendo de distintas generaciones y con ideas diversas, lógicamente esperan la gloria. Pero si hay algo en lo que todos han coincidido es que la necesidad más grande es la de ser espectador del compromiso del jugador, provenga de donde provenga, para representar al equipo al que, sin necesidad de abusar tanto del marketing lleva a manera de ritual al aficionado a los estadios. En Guadalajara, y más siendo aficionado de un equipo centenario, lo que interesa es ver jugar con orgullo a un equipo que les da alegría el fin de semana, que les ofrece una válvula de escape de la vida diaria.