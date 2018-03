Misión cumplida

México refrenda su capacidad y entusiasmo para albergar los mejores eventos deportivos. Este fin de semana en nuestra nación se reunieron los mejores atletas en tres disciplinas diferentes. En este momento en el país tenemos a los mejores tenistas del mundo, pilotos de jerarquía disputando E-Prix de Fórmula E, y por último los mejores golfistas en el Campeonato Mundial que se lleva a cabo en el Campo de Golf Chapultepec.

El Abierto Mexicano de Tenis convocó a seis de los primeros 10 clasificados en el ranking mundial y ayer por la noche disputaron la final Juan Martín del Potro y el sudafricano Kevin Anderson. Aunque no fue la Final de juventud que yo esperaba, la batalla por escalar posiciones en el listado mundial seguramente fue motivación suficiente para ambos. El torneo mejora con cada edición y los jugadores lo comprueban al preferir asistir a las playas de Acapulco que disputar torneos del mismo nivel en Brasil o en el desierto de Dubai.

Muchos que tuvieron la oportunidad de ver el torneo de tenis por el televisor podrían asumir de estadios vacíos, pero aquellos que piensan así no toman en cuenta las altas temperaturas que acechan el puerto a media tarde. En cualquier torneo, siempre la asistencia será mayor en la noche donde el sol y el calor no incomoden.

Las estrellas consolidadas en el deporte blanco se despiden, pero no podemos olvidar que en menos de 50 amaneceres en nuestra ciudad se disputará el torneo Jalisco Open en el cual participaran jugadores mexicanos así como talento joven que busca su lugar dentro del circuito élite del deporte blanco. No pretendo menospreciar cualquier sede, pero sí confirmar la importancia de un público dispuesto no sólo a apoyar, sino también apreciar los eventos que auspiciamos.

Felicidades a la afición por demostrar que estamos preparados y ansiosos de tener más eventos de talla mundial.

Preguntas y comentarios maddinformador@gmail.com