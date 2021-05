Mientras MC realiza marcha multitudinaria y el góber descalifica a científicos…Jalisco continúa sin agua

Perturbador panorama se presenta para la salud pública de Jalisco -principalmente para la Zona Metropolitana de Guadalajara- ante la ofensiva del COVID-19, que podrá recrudecerse luego de la marcha para “Defender a Jalisco”, en la que según los organizadores del Partido Movimiento Ciudadano (MC) asistieron 82 mil “invitados”, los que de acuerdo con las fotografías difundidas, no permitían estar a más de 10 centímetros de distancia uno del otro…por lo que aproximadamente el 6 de junio podremos saber cuántos contagiados más hay en nuestro entorno y cuántas familias más estarán de luto.

Por si ello fuera poco, la falta de agua continúa siendo en la ZMG un factor de irritación para la sociedad, pero al mismo tiempo, otro ingrediente más a la cuenta de la Salud Pública, pues además de las molestias ocasionadas al no poder asearse, ni contar con agua para los servicios más indispensables del hogar, la falta de agua da pie a comportamientos insalubres, tanto en casa, como en restaurantes, bares, fondas, etc.

Así, al margen de cual haya sido el número de los participantes en la marcha -Alberto Uribe, candidato de Morena a la presidencia de Zapopan, menciono que de acuerdo con los parámetros de medición de la Unidad de Protección Civil, en ese espacio no pueden caber más de 17 mil 100 personas-; con independencia de la forma en que se convenció $$ a los asistentes -acarreados-; de las autoridades a las que se les exija nos defiendan (o sea, a ellos mismos) y hasta de quiénes ganen las próximas elecciones, la ineficiencia del Gobierno estatal para solucionar los problemas torales de la sociedad, es evidente.

Ya para que Candelaria Ochoa, activista aliada al gobernador -¿o ex aliada?- le haya tuiteado a Clemente Castañeda, presidente nacional de Movimiento Ciudadano: “Marcha contra @EnriqueAlfaroR por incompetente! Marcha contra el Gobierno de Guadalajara que no hay cabeza! Marcha contra la ineptitud de la @FiscaliaJal a marchar contra las omisiones del @forensesjalisco así los gritos! Lo bueno es que #YaSeVan”.



APUNTE



Por si los problemas del gobernador para solucionar las demandas que la sociedad y su propio partido le hacen, no fueran suficientes, en la misma semana minimizó la propuesta presentada por la Asociación Mexicana de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (AMSCALL), para atenuar la escases de agua, por lo que no tuvo que ir muy lejos, ni tampoco esperar mucho tiempo para recibir la respuesta sustentada en el conocimiento y experiencia científica de sus miembros, en voz del presidente de la misma Dr. Arturo Gleason Espíndola, el cual le instó a no hablar de lo que no conoce.

Total, una gran irresponsabilidad con fuerte tufo a “me vale madre”…lo que importa es mostrar el músculo de su candidato.

