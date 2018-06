México, que siga creciendo

El prestigio global de los boxeadores mexicanos suele hacer acto de presencia en recientes Mundiales de futbol, por comentarios de directores técnicos, de aficionados.

Lapuente dijo que muchos mexicanos, por el hecho de serlo, se sienten disminuidos, “por supuesto que yo no me siento disminuido, pero tengo dos creencias que a mí me funcionan muy bien: los mexicanos no somos ni tan altos ni tan fuertes como los alemanes y los holandeses, ni somos tan habilidosos como los argentinos y los brasileños, pero tenemos dos capacidades que no las tiene ningún otro pueblo en el mundo, somos capaces de resistir un esfuerzo importante y continuo durante mucho tiempo, de allí que muchos compatriotas sean campeones de caminata y de maratón y también somos muy ágiles y rápidos para el ataque, de ahí que muchos mexicanos sean campeones de boxeo en los pesos ligeros. Esas dos cualidades juntas no las tiene ningún otro pueblo en el mundo”. Publicado en la revista Proceso, número 1152.

La actuación de México en el Mundial de Francia 1998, que ejemplificó en su máxima expresión Luis “Matador” Hernández, la ratificó Hernán Darío “Bolillo” Gómez, ex técnico de la Selección de Ecuador que participó en Corea-Japón 2002, al decir que el Tri era como los boxeadores mexicanos, jamás bajan la guardia, y que era difícil recordar a un púgil mexicano que no se levantara de la lona.

Ricardo “Finito” López fue invitado por el técnico “Chucho” Ramírez para que platicara con la Selección mexicana Sub-17 sobre sus experiencias como boxeador, antes del Mundial de la especialidad en 2005 en Perú. El representativo nacional se coronó campeón del mundo tras derrotar en la Final a Brasil.

En el diario El País de España, un lector opinó que México le ganó a Alemania el domingo como lo hacen sus boxeadores.

Layún dijo que el planteamiento construido por el técnico colombiano Juan Carlos Osorio, estaba respaldado por otros escenarios que podrían ser utilizados por los jugadores nacionales si no funcionaba con el que le ganaron a Alemania, lo que hizo recordar a Jesús “Cholain” Rivero, el mánager yucateco que siempre enseñó tres o cuatro estrategias a sus boxeadores por si alguna fallaba.

El deporte da revanchas: aquel 6-0 en Argentina 1978, una pesadilla, y los nocauts en México 1986 en penales, y en Francia 1998 por 2-1, es una factura que el Tri empezó a cobrar a Alemania con la victoria 1-0 del domingo en el Estadio Luzhniki, Rusia 2018. Selección mexicana de la que los más dudaban, el vaticinio casi generalizado era otro triunfo de la maquinaria teutona. México y el técnico Juan Carlos Osorio sorprendieron a los alemanes, a los aficionados nacionales y de todo el mundo. Pero esto recién inicia, es histórico a partir de Estados Unidos 1994, que el Tri clasifique en fase de grupos, lo importante es que lo vuelva a hacer y consiga el nocaut en el quinto partido para continuar creciendo.

Miguel “Alacrán” Berchelt, campeón mundial superpluma del CMB, arriesga ante el argentino Jonathan “Yoni” Barros, mañana en el Polifórum Zamná en Mérida.

Miguel “Micky” Román ante el invicto venezolano Michel “Gallo de Oro” Marcano, mañana en Ciudad Juárez… Y por ahí estaré atisbando.