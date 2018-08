Memoria y espacio público

La Glorieta de los Niños Héroes tiene un nuevo sentido. Tal como sucedió con La Minerva, que se convirtió en el punto de celebración de las victorias deportivas y políticas, “La Mona”, como conocíamos a la glorieta dedicada a los héroes de Chapultepec en los años setenta, es ahora el punto de encuentro de las grandes demandas ciudadanas en materia de seguridad.

En algún momento el Atlas quiso utilizarla para celebrar ahí sus glorias. Fueron pocas. Estuvo a punto de lograrlo en 1999, pero se le apareció el diablo y desde entonces no han regresado. Hoy la glorieta ha sido retomada para otras causas. En principio la tomaron los grupos conservadores para algunas marchas antiaborto; hoy, a raíz de la desaparición de los tres jóvenes estudiantes del CAAV, Universidad de Medios Audiovisuales, la glorieta se ha ido transformando en el nuevo punto de reivindicación y demandas de las víctimas de la violencia.

Cada pancarta, cada demanda, cada foto de un desaparecido puesta a los pies de la Madre Patria se convierte en un reclamo público al Estado, a la incapacidad de las instituciones de brindar seguridad. La glorieta dejó de ser un monumento al heroísmo de los jóvenes cadetes, independientemente de si existieron o no, de si la historia que se nos cuenta es real o ficticia, para convertirse en el espacio de la memoria de las víctimas de carne y hueso del presente, dejó de ser un monumento construido con mucha piedra y poco bronce, para convertirse en un lugar hecho de recuerdos vivos y heridas abiertas.

Uno de los déficits más evidentes del Gobierno de Aristóteles Sandoval, en lo que peores cuentas entregará, será en materia de seguridad. No se trata de una responsabilidad personal, pero sí del Gobierno que encabeza. La desaparición de personas, principalmente de jóvenes, es un flagelo de todo el país, es cierto, pero falta de capacidades institucionales para responder a este fenómeno no digamos en términos de justicia, al menos en lo referente a información forense, ha evidenciado y marcado esta administración.

A las autoridades suele no gustarles la reconfiguración de sentido del espacio público. Primero, porque normalmente estas reconfiguraciones lo que hacen es recordarles que han fracasado en algún aspecto de su gestión; segundo porque son movimientos que los rebasan y los dejan fuera, que se dan en los márgenes, pero cuestionan la centralidad del poder. Hoy no hay forma de pasar por la Glorieta de los Niños Héroes sin recordar a los cientos de personas desaparecidas víctimas de la violencia. A quererlo o no, esa será una de las herencias de este periodo de Gobierno.

