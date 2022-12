Memo y Juan

-Memo, hace días, semanas y, creo que meses, que no nos vemos. ¿No te parece un despropósito? ¿O de plano ya la cortamos? Habiendo tanto de qué platicar y de ti, ni tus luces -dice Juan y agrega-, ¿Andas en las marchas o ya estás comprando tus regalitos para la Navidad? Ya ves que el Buen Fin y que ‘compre ahora y pague después de muerto’ ¡Ja, ja, ja! Bueno, no te apareciste ni para el Mundial, por eso nos eliminaron en tres patadas.

-Mi querido Juan, he andado muy ocupado -responde Memo-. Fíjate que, por razones de sobrevivencia, he participado en tres marchas, ‘voluntariamente y bajo lista’ porque, si no lo haces, ya sabes… ‘marchas’; a la cuarta, asistí por los míos.

-¿Cómo? -pregunta Juan y agrega- No entiendo.

-Te explico. Como sabes, soy empleado del gobierno del Estado, tengo una plaza en la SEP y soy maestro en la Universidad, así que, como académico, participé en la marcha contra el Gobierno para pedir mayor presupuesto; luego, como burócrata, fui invitado a protestar en la FIL contra la Universidad y, el 27, me convocaron a la marcha de apoyo a López Obrador y pues, me eché el viajecito a México, con torta y todo... A la que sí fui por mis pistolas, fue a la protesta para defender al INE.

-¡Uff! -exclama Juan-, ¡Qué desmadre! ¡Y lo que cuestan! Miles de millones de pesos tirados a la basura. Es un crimen que, habiendo tantas necesidades, anden peleando por la Silla Maldita… El presiso (sí con s), porque ya se subió al ladrillo y se siente Juárez, aunque más bien se parece a Don Porfirio, y los corcholatos, porque quieren seguirse ‘sacrificando’ por el pueblo… Pero ¿tú con quién estás o por qué participas? -pregunta Juan.

-Yo, cuidando el chivo, querido Juan: atento a la nómina, soy acarreado plurinominal -ilustra Memo, sonriendo.

-¡Válgame Dios! -apunta Juan, jalándose los cabellos- ¡Ya ni en qué o en quién creer!

-Ni modo, vivimos entre campañas políticas adelantadas, la Navidad adelantada y los aguinaldos que no alcanzan -comenta Memo-. Pero tú, ¿qué has estado haciendo?

-Yo he andado de la ceca a la Meca -responde Juan-… pero cada viernes, aquí estoy, esperando a los amigos para echarnos el cafecito. Por cierto, Armando se apareció por aquí y tuvimos una buena plática de fútbol, es decir, hablamos de cosas importantes; que el golazo del brasileño Richarlison, que el récord de Cristiano Ronaldo y, bueno, de nuestros cinco copas, por cierto, dos del Atlas: Márquez y Guardado… Temas realmente trascendentes, nada de que Trump quiere volver a ser presidente de los EUA, ni que a Xi Jinping se le andan alborotando los chinos, o que López Obrador no asiste a las reuniones mundiales porque ‘es pérdida de tiempo’, ni de que las balaceras siguen al orden del día.

-¡Ya párale! -suplica Memo-. ¡Yo nomás te pregunté qué habías hecho y me sales con ese rollo mareador! ¡Ja, ja, ja! Mejor allí la dejamos y nos vemos antes de la Nochebuena.

eugeruo@hotmail.com

Eugenio Ruiz Orozco