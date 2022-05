Mazamitla: “Nunca se habían metido al pueblo”

Con este calorón, no queríamos ni Sol ni playa, así que mejor rentamos una cabañita en Mazamitla el fin de semana.

Soy colombiana pero vivo en Guadalajara hace 11 años. Fuimos mi esposo, mis hijos de tres y nueve años, mi mamá y mi hermano que llegó de visita.

El domingo antes de regresarnos decidimos comer en el pueblito. Faltaba media cuadra para llegar cuando la gente empezó a correr en nuestro sentido y empezaron a cerrar los locales.

En eso, las chicas de una tienda de ropa nos gritan: ¡métanse! Ya se escuchaban los disparos ahí, casi en la plaza, diría que a calles de donde yo estaba… súper cerca. Nos dijeron que los malos nunca habían entrado al pueblo, nunca habían estado tan cerca, pero ahora estaban allí. Que llevaban dos meses así desde lo de San José de Gracia.

Nos encerramos como una hora, aunque los balazos se escucharon durante casi 30 minutos. Metí a los niños en el baño, el chiquito no se daba cuenta pero el grande estaba muy asustado, imagínate, no quiso ir al baño solo. Mi mamá, súper nerviosa. Ya tiene 70 años.

¿Sabes? Me sorprendió mucho que la gente lo tuviera como normalizado. Está el conocimiento, sí pues así pasa, te dicen, aquí están pero no se meten con los turistas. Claro que estaban asustados, pero ellos viven del turismo, por eso su discurso de no pasa nada, ellos están en la sierra. La verdad da tristeza porque conviven con eso, dicen, con que no se metan al área en donde vivimos y donde vienen los turistas.

Cuando salimos de los locales, todos queríamos irnos, pero la gente empezó a preguntarle a los policías de la Presidencia Municipal. No, nos dijeron, ustedes no se pueden ir de acá, están bloqueadas las carreteras. ¿Cómo? Prohibidísimo salir hasta que llegue la Guardia Nacional. Todos preguntando, había gente que decía: ¿y ahora cómo nos vamos? ¿Y si nos vamos juntos en una sola fila de autos?

La balacera fue como a la una y media, pero vimos a los soldados hasta que nos fuimos, eso fue como a las cuatro de la tarde. De hecho en la tienda nos dijeron que desde las 12:00 empezaron los balazos, pero quién sabe, nosotros no habíamos llegado.

En el camino de regreso volaban varios helicópteros, había muchas patrullas de la policía estatal, más soldados, uno tras otro.

¿Qué siento? Pesar, porque Mazamitla me encanta, la gente nos trata divinamente. Pero insisto, está muy normalizada la presencia del narco, siempre dicen: con tal de que no se metan con la población, con la ciudadanía, pero a mí ese discurso me parece muy peligroso porque de cierta manera estás legitimando la violencia. Es un pueblito con muchas cosas bonitas. Ahí me llevó mi marido de sorpresa cuando llegué a México.

¿Que si volvería? Sí, pero no por ahora.