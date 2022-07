Mariachis: barredores y barridos

El desempeño de Mariachis de Guadalajara en la actual campaña 2022 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) ha sido de claroscuros, como lo hemos venido señalando. Y la semana que recién concluyó no fue la excepción, ya que después de la serie realizada los días 15, 16 y 17, en donde logró imponerse con autoridad y ganar por barrida a los Piratas de Campeche con pizarras de 0-10, 7-11 y 0-12, sucumbió a su vez por dolorosa barrida ante los siempre peligrosos Acereros de Monclova, rival que enfrentaron con la esperanza de poderle arrebatar al menos una victoria sabiendo que se trata de un equipo que tiene superioridad en cuanto a su roster pelotero a pelotero y sus resultados, sobre todo; pero no fue posible y Mariachis fueron barridos por los coahuilenses 4-3, 13-6 y 6-5, demostrando porqué son uno de los conjuntos con más posibilidades de pelear la cima de la Zona Norte y ser parte del grupo de favoritos para ir más adelante en busca del título.

Los Mariachis resultaron pues barredores, pero también barridos; lograron sacar la escoba con un equipo como Campeche que como bien se anotó lucía y fue inferior a ellos, pero también cumpliéndose el pronóstico no pudieron obtener un solo triunfo ante el poderoso equipo norteño.

Ahora el equipo tapatío se va de gira para cumplir un peligroso compromiso en que visitarán Tijuana para enfrentar a los muy poderosos Toros a partir de hoy martes 19 de julio y los subsecuentes días miércoles 20 y jueves 21; resaltando que los anfitriones son los actuales campeones de la Liga, de manera que los jaliscienses corren el riesgo de no solo no ganar la serie sino que incluso ser barridos.

Posterior a ello, los pupilos de Sergio Gastélum descansarán el 22 para enfrentar 23, 24 y 25 a un equipo que les debe resultar más a modo para tratar de alcanzar el par de victorias que requieren para adjudicarse la serie, ya que estarán visitando a los Rieleros de Aguascalientes, equipo que aunque está arriba de Jalisco en la tabla de posiciones de la sección norteña en la que ambos militan pudieran considerarse como similares en cuanto a fortalezas, de ahí que se pueda pensar con optimismo que les alcance para traerse la serie o al menos algún triunfo.

De hecho, lo menos que esperaría la afición de los Mariachis es que regresasen con un par de victorias de esa gira a Baja California Norte y Aguascalientes, aunque podríamos esperar también al menos que una de las dos series se viniera a la alforja de los mariacheros estando claro que en la que tendrían mayor posibilidad de triunfo será la que van a enfrentarse a Rieleros.

El panorama no es fácil, pero aún quedan bastantes cotejos por desahogar y si se afina aún más la estrategia, si se revisa con cuidado qué elementos deben de salir de la organización, -sobre todo el pitcheo porque aún no está del todo consolidado en su desempeño-, podría ser que logren llegar al sexto o al quinto lugar del standing y poder ir a la fiesta grande, pero también surge la incertidumbre, porque se hacen movimientos que aparentemente no son tan ventajosos, pero esperemos que la directiva y técnicos hayan revisado y valorado las consecuencias y que estas puedan resultar positivas. La salida de Issmael Salas que es un gran bateador, un tremendo pelotero a la defensiva podría generarles problemas si es que no hay quien lo supla, a no ser que en cuanto a lo que obtuvieron a cambio se encuentre la fórmula para fortalecer el voluble en su desempeño staff de pitcheo.

Habrá que seguir observando y desear que el conjunto mejore y que la gira tenga al menos un resultado deseado medianamente positivo.

