"Manny" : Sinónimo de honestidad y entrega deportiva

En relación a José Manuel ‘Manny’ Rodríguez Espinoza, aplica la sentencia popular que dice: ‘honor a quien honor merece’, ya que muy merecidamente el titular indiscutible de la segunda base, Capitán y sobre todo gran líder de los peloteros que integran la escuadra Charros de Jalisco, es por segunda ocasión consecutiva reconocido en cuanto a su enorme calidad como beisbolista profesional al obtener la distinción que lo acredita como el jugador más valioso de la temporada 2018-2019 de La Liga Mexicana del Pacífico (LMP), nuestro maximo circuito de béisbol profesional en Mexico jugándose durante otoño e invierno, debiendo destacarse es la segunda campaña consecutiva que obtiene ese lauro, pues lo recibió en la temporada 2017-2018 y es además la tercera vez que recibe tal distinción en su trayectoria profesional en la LMP, solo superado por el mítico Héctor Espino, que obtuvo ese trofeo en seis ocasiones durante su carrera como pelotero profesional en el béisbol estival mexicano.



José Manuel ‘Manny’ Rodríguez ha brillado intensamente en esta campaña tal como lo hizo en la anterior, siendo bujía del escuadrón, elemento de unidad fundamental y quien lleva a cuestas a la novena de campiranos jaliscienses ya que su excelente desempeño en esta y la precedente campañas ha empujado al equipo a la participación en postemporada, llegando el año pasado hasta la semifinal y ahora casi ya en la gran final.



‘Manny’ Rodriguez logró un desempeño superlativo en la agenda ordinaria de esta temporada culminando como líder de carreras producidas con 52, en el tercer lugar del departamento de bambinazos al haber conectado 13 vuelacercas, resultando además uno de los 10 mejores bateadores del calendario regular alcanzando un promedio de .313 en bateo, ubicándose como el segundo lugar en cuanto a imparables al lograr batear 80 de ellos y además estamentado como tercero en la producción de carreras al haber impulsado 41 anotaciones.

La campaña anterior ‘Manny’ Rodríguez superó en la decisión para determinar al más valioso jugador de la temporada al outfielder estelar y buen toletero en Tomateros de Culiacán Sebastian Elizalde, quien lo había a su vez superado en la lid deportiva por el título de campeón de bateo aunque se empañó ese logro por las innecesarias artimañas del en esa época Manager de la tropa culichi el polémico Benjamín Gil al haber sobreprotegido a Elizalde no alineándolo en el ultimo cotejo del calendario ordinario 2017-2018 que Culiacán sostuvo y fue precisamente contra Charros de Jalisco, además de actuar en forma inmoral apartado de la ética deportiva al ordenar a sus lanzadores no permitir batear al capitán de Charros , tanto por otorgarle bases por bolas intencionales como por propinarle pelotazo, no obstante a ello, ‘Manny’ fue justamente seleccionado como el pelotero más valioso de la campaña, lo que este año ha refrendado.

Para obtener ahora el galardón, José Manuel Rodríguez superó ampliamente a peloteros como Leandro Castro, que jugó para Cañeros de Los Mochis, al líder de bateo Francisco Peguero que milita con Naranjeros de Hermosillo y al portorriqueño campeón de cuadrangulares Jovan Rosa, al quedar ellos muchísimo muy atrás en la votación que favoreció ampliamente al Líder de Charros, de quien hay que decir aún le restan varios años para brillar jugando como mago en la segunda base y aporreando fuerte y oportunamente a doña blanca para darle impulso a Charros.

Además de su calidad indiscutible en cuanto a sus cualidades como defensivo y la solidez de su desempeño con el tolete que lo hacen ser quizá el mejor pelotero del béisbol estival mexicano, la mayor cualidad de ‘Manny’ Rodríguez es, su sencillez y alta calidad como ser humano, así como la honestidad , pundonor y pasión que despliega al jugar brindando siempre su máximo esfuerzo por su equipo, a diferencia de otros que además de su polémica honestidad como deportistas, derrochan antipatía y desprecio por la afición sin desplegar un esfuerzo acorde a las altas prestaciones y gran salario que reciben.

@salvadorcosio1

bambinazos61@gmail.com