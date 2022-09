Mal ejemplo y riesgo

Con el sismo de ayer en la metrópoli, algunos de los más asustados fueron los trabajadores de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Gobierno de Jalisco. ¿Por qué? Además de que se les movió todo, recordaron que en el último temblor, Protección Civil les advirtió que estaba fracturado el edificio, que ya no metieran más gente ni más muebles, sobre todo en el cuarto piso.

¿Y qué hicieron los directivos? Meter más gente y más peso, ya que tapan hasta los pasillos con muebles y cajas. Ahora el edificio está más fracturado y los trabajadores con más miedo, según comentaron tras el temblor. ¿Alguna respuesta de la autoridad?



* * *



Aprovechando que funcionarios estatales están de gira por Europa, el portal de internet en donde el Gobierno de Jalisco transparenta el gasto para los viáticos de funcionarios presenta algunos errores e información incompleta, que deja a medias la “misión” de rendir cuentas. Un ejemplo es una visita del gobernador a Oakland, en noviembre de 2019, que en el detalle refiere que fue una “gira al interior del Estado, con visita a municipios”.

Destaca que en los informes no se especifican de dónde se financiaron los viajes que no se cargaron al erario, si fueron solventados con recursos particulares o quién pagó. También en el apartado de resultados de algunos viajes no hay pormenores del seguimiento.

Ahora que el gobernador está de gira y luego de vacaciones, falta ver cuánto se tardarán en transparentar los gastos y quiénes acudieron en la comitiva con cargo al erario o los impuestos de los jaliscienses.



* * *



La que anunció ayer un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México fue la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Dijo que el próximo 25 de septiembre se presentará el Grupo Firme, la agrupación de música regional mexicana con bastante popularidad en los últimos años.

De esta manera se suma a los conciertos gratuitos que ya se han realizado en otros Estados, como en Jalisco, donde el Gobierno del Estado contrató a Pepe Aguilar para la ceremonia del Grito de Independencia.

También el pasado 15 de septiembre estuvieron en el Zócalo los Tigres del Norte invitados por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ya que hablamos de Claudia Sheinbaum, ayer el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, la llamó “presidenta” en un evento. Pero de inmediato corrigió y aclaró que así se llama a los alcaldes en su país. El funcionario se vio obligado a subrayar que en la política mexicana no se mete. ¿Qué información privilegiada tendrá?