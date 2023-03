MC se acerca a la 4T

Tanto en el terreno gubernamental como en el partidista, Movimiento Ciudadano (MC), del cual Jalisco es uno de sus indiscutibles bastiones, y la 4T y su partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no dejan de enviar señales de que no sólo hay una tregua, sino crecientes posibilidades de ir en una eventual alianza, formal o de facto, de cara a las elecciones federales y estatales del 2024.

En el caso de Jalisco, por ejemplo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Enrique Alfaro han pasado de una relación inicial de abierta confrontación y conflicto a una de mayor entendimiento y cooperación presupuestal de la Federación al Estado.

Una clara muestra de esta etapa de mayor comunicación fue lo ocurrido en la visita de este fin de semana de López Obrador a Jalisco, en la que recorrieron juntos las obras de la Presa El Zapotillo, sitio al que hace apenas dos años los pobladores pidieron al Presidente acudir sólo; o el buen trato que recibió el mandatario estatal en el acto en la base militar de Zapopan al que lo invitó el Presidente con los servidores de la nación y los empleados públicos de la delegación federal de la Secretaría del Bienestar y de la paraestatal Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), sin duda, donde está el voto y el sector más duro del morenismo en Jalisco.

Pero el Presidente también ha tenido expresiones de apoyo y cercanía con el también gobernador emecista de Nuevo León, Samuel García, a quien ha respaldado en su conflicto político con el Congreso estatal que lo quiere desconocer, a lo que el Mandatario le ha correspondido con sus asistencia a la resucitada Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con la abrumadora mayoría de 22 mandatarias y mandatarios estatales postulados por Morena.

La mayor muestra de comprensión y generosidad de MC al morenismo, y por ende al Presidente, vino ayer con el anuncio que hizo el líder nacional naranja, Dante Delgado, de que su partido se bajaba de los comicios en Coahuila y el Estado de México.

Sabedor de que en Coahuila no tenían posibilidad alguna e incluso tenían el riesgo de no salvar su registro, y que en el Edomex, el senador emecista Juan Zepeda se estaba quedando atrás por la polarización de la contienda entre Delfina Gómez, de Morena-Verde-PT, y de Alejandra del Moral, de PAN-PRI-PRD-NA, Dante decidió no jugar pese al perjuicio que puede sufrir MC al perder impulso electoral para el 2024.

Esta decisión fue más que bien vista en Morena, sobre todo en el Edomex, donde Zepeda haya podido arrebatarles votos sobre todo en el municipio de Neza donde tiene una amplia franja de simpatizantes.

Lo que habrá que ver es cuánto afecta este cálculo naranja a su discurso de ser la tercera vía para no aliarse a PAN-PRI-PRD para la elección presidencial, o de plano el bloque opositor los termina de tildar como los esquiroles de Morena.

