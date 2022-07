LuzRaquel: Filtraciones y narrativa de la Fiscalía de Jalisco

¿Sabe usted como ir construyendo una historia?

Ayer el Fiscal de Jalisco citó a las y los reporteros para dar información “general” -así lo dijo- de las investigaciones en torno a la muerte de Luz Raquel. Una rueda de prensa transmitida en redes sociales y en la que en ninguno de los casi 46 minutos de duración mencionó como posible delito el feminicidio, y donde además se infiere que Luz Raquel pudo ser quien se autolesionó aquel sábado 16 de julio en el parque de la colonia Arcos de Zapopan.

El fiscal Luis Joaquín Méndez no lo dice así, pero SÍ DICE que horas antes “del hecho” (ya no se menciona como agresión) Luz fue a una farmacia y compró dos botellas de alcohol, cada una de 500 ml., SÍ DICE que después fue a una vinatería y compró un encendedor rojo -de esos traslúcidos que abundan en todo establecimiento-; y SÍ DICE que entre los indicios localizados en el parque se encontró una de las botellas de alcohol y que en la tapa había una etiqueta de la farmacia a la que horas antes acudió Luz. La suma es sencilla.

Ahora bien… pongámonos ingenuos y pensemos que los videos transmitidos por televisión no los filtró el gobierno, ¿había necesidad de presentarlos en la rueda de prensa de la Fiscalía?, ¿no es eso oficializarlos?, ¿son contundentes?, ¿explican alguno de los avances en la investigación que dieron?

Son dos los videos… uno fue supuestamente grabado el 8 de mayo y muestra a Luz acercándose a una cámara y moviendo el punto de grabación. Según la Fiscalía, justo al día siguiente aparecieron las pintas con aerosol en donde se leen las amenazas que ella misma denunció, una de estas "Te voy a quemar viva"; pero no se sabe quién las hizo porque la cámara no grabó hacia ese punto. El otro video se grabó -dice el fiscal- el 28 de junio, y muestra a Luz en la puerta de su casa quemando un objeto ¿Qué relación tiene con la investigación?, ¿con que intensión lo presentó el fiscal?, ¿decir que Luz sabía encender fuego?, ¿que usaba cerillos o encendedor? En realidad no hay ninguna relación con lo que investiga la Fiscalía, pero sirve para implantar una idea y una imagen, Luz manipulando o provocando fuego.

Y surge otra duda: ¿Qué hace una cámara colocada por la familia del denunciado como agresor apuntando directo a la puerta del departamento de Luz Raquel?, ¿no es eso acoso?, sí, y es el mismo que ella denunció.

Tan mala es la autoconfianza en el nivel de credibilidad de la Fiscalía de Jalisco, que más vale ir creando narrativas alrededor de los casos que generan presión social. Hay que decirlo: la filtración de los videos de Luz Raquel fue de parte del gobierno estatal, no hay duda de ello, y sí, las versiones de que el ofrecimiento/petición de publicarlos llegó a más de una televisora. ¿Para qué? Para ir construyendo lo que vimos ayer.