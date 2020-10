En los tiempos en los que el ferrocarril caminaba impulsado por la fuerza del vapor, los fogoneros eran aquellos que se dedicaban a mantener ardiendo las calderas todo el tiempo.

En nuestros tiempos, los fogoneros y los amarranavajas son aquellos que todo el tiempo están calentando los ánimos sociales con tanta vehemencia, que acaban por perder credibilidad. Cuando una persona se extrema en sus posiciones, lo primero que logra es obnubilar su propio cerebro, para luego embotar el cerebro de los demás. El ejercicio de Gobierno, sea estatal o federal, exige de una ciudadanía informada, crítica, y propositiva, no de una sociedad confundida y polarizada, sobre todo cuando las denuncias de los fogoneros mezclan verdades con mentiras, como los malos albañiles.

Un ejemplo brillante de este tipo de posturas fue la arremetida verbal y gesticulante de Lily Téllez en la comparecencia del doctor López-Gatell; para exponer una postura crítica no era necesario revolver su discurso con afirmaciones falsas, México no es el único país con 10% de mortalidad en la actual epidemia, también rondan la cifra Inglaterra e Italia, pero si esta dama ha manipulado sus datos en este punto ¿los ha manipulado en los demás?

Un periodismo sesgado se vuelve también oficio de fogonero, cuando los opinantes persistentemente se dedican a atacar, sólo atentos a las fallas y a los errores. El buen observador de inmediato identifica a este tipo de opinadores y se cuida de tomarlos en serio, aun si buena parte de lo que afirman es cierto, porque hasta las verdades más sublimes se desprestigian cuando las defiende un fanático, sea del color que sea.

ATALAYA

AMLO y el Vaticano

por Sergio López Rivera

En reciente carta publicada en los medios, AMLO le escribió al Papa Francisco una extensa carta en la que, para comenzar, le exige una disculpa tanto a él como a la Iglesia Católica, una disculpa por haber cristianizado al país, en perjuicio de las creencias espirituales de los nativos. Para comenzar el tal AMLO es hijo de español por lo que por todos lados, carece de autoridad moral para tal exigencia, mejor sería que como hijo de español le exigiera al Imperio Romano que se disculpe por haber civilizado a los habitantes de Iberia, dándoles lenguaje y cultura occidental. Por otra parte, mañosamente le pide en préstamo los códices de las culturas prehispánicas que obran en el Vaticano, gracias a lo cual se han conservado íntegramente hasta la actualidad.

Decimos que la petición es mañosa porque en el improbable caso que el Estado del Vaticano, que no el Papa, accediera a semejante absurda petición, lo más probable es que posteriormente al plazo indicado, se negara a devolverlos alegando cualquier cantidad de pavadas, con el seguro desenlace que dichos documentos tan valiosos para la humanidad, se vieran saqueados, dispersos y destruidos al caer en manos de integrantes de la gavilla que nos gobierna.

FILOSOFÍA COTIDIANA

El aura que pretendía nadar

por Uriel Eduardo Santana Soltero

Y conste que no me refiero ni al Aura de Carlos Fuentes, premiada con justicia por el Instituto Cervantes, ni a esa luz multicolor que nos distingue e identifica como seres humanos. Aludo a esa ave de mal agüero que merodea presagiando la muerte, símbolo de despotismo y engaño.

Las auras, buitres, zopilotes o cóndores, son aves carroñeras o de rapiña, aunque se dice que cuando el hambre arrecia (por escasez de cadáveres, también se dedican a buscar presas vivas). Lo raro sería ver un aura aprendiendo a nadar, fingiéndose como gaviota. Aunque ambas aves sean de pico ganchudo, hay de picos a picos, y nos es lo mismo disfrutar “la pesca del día” que pugnar por las vísceras de desecho.

Ser o no ser, es el dilema… “Digo que no soy”, pero ostento el boato que habría de conferirme “serlo”.

En casa: modestia y discreción fingidas; pero fuera, “para abrir puertas ajenas, que me conozcan, como si en verdad lo fuese”. Bien lo podría denominar, desde su Tehuacán, Puebla, mi querida amiga y colega, Graciela BF, parafraseando al “Rincón del Tíbet”: “No es ciego el que no ve, es ciego el que ve y no siente”.

Concluyamos pues: “Las auras no lucen como gaviotas”; por mucho, mucho, que lo intenten.

MERCADOTECNIA

Feminismo y los derechos humanos

por Carlos Cortés Vázquez

Concurrimos a un proceso de la teoría a la práctica en la incorporación de las mujeres a las actividades anteriores exclusivas a los varones en el comercio y la industria. Esto en mucho se origina en la tecnología, a su vez de un menor esfuerzo físico.

La creatividad es consecuencia de la idea aplicada con capacidad con carácter de paridad con normas de justicia al feminismo expuesto como reclamo derivando manifestaciones proveedoras de eventual violencia.

Evitar la polarización tiene por objetivo la igualdad en un plano justiciero en el seno familiar donde aún se escenifica el empleo de la fuerza victimizando a la mujer que durante milenios ha padecido el dominio del hombre.

El proceso económico actual expone la necesidad de implantar justicia en el amplio sentido del concepto entre los seres humanos.

No es una frase ociosa: Dios nos guarde de la discordia.

