Los Mariachis callaron

Terminó la campaña regular 2023 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), y el conjunto de Mariachis de Guadalajara, pudiendo haber calificado porque estuvo en posición de lograrlo faltando cuatro series para el término del calendario regular, se desplomó y no consiguió alcanzar el primer objetivo que era el boleto a los Playoffs, teniendo que despedirse prematuramente de la temporada.

Hay que decir que en lo deportivo el equipo pudo pasar del desastre en que se vio envuelto en la primera parte de la campaña a reinventarse, y bajo la égida de Adán Muñoz mostrar una nueva faz, lucir como un conjunto competitivo que podría derrotar a cualquiera aunque también sucumbir ante el menor estamentado, pero mostrando garra y pasión beisbolera agradando a la afición.

Hubo un momento en que se advirtió podría lograrse un reposicionamiento y tuvo la calificación a su alcance, habiendo logrado colocarse en sexto lugar y con muchas posibilidades incluso de escalar en la tabla de posiciones, ligando series y victorias, insisto, luciendo combativo y con posibilidades de seguir creciendo y mejorar, pero justo al momento en que parecía que levantaban el vuelo y cantarían alto y afinado, los mariacheros sucumbieron varias series seguidas en gira para, no obstante al final conquistar algunas victorias, quedarse cortos y no lograr avanzar más allá del penúltimo sitio, aunque no a larga distancia de los que calificaron.

Y es claro que por ejemplo, mientras en la Zona Sur hubo una diferencia muy grande entre el campeón de la división los Diablos Rojos del México, le secundaron algunos equipos alejados de la cima y, de hecho, quien logró colarse a los Playoffs en sexto sitio, los Tigres de Quintana Roo, lo hizo con una foja mucho menos eficaz de la lograda por los Mariachis.

Lo cierto es que hubo errores que hicieron perder varios encuentros por la mínima diferencia y el resultado es que no se logró calificar.

Por otro lado, no podría dejarse de anotar el suceso que queda ahí en el anecdotario negativo, cuando por el diferendo consistente en lo que los peloteros señalaron como un incumplimiento de pago por parte de la directiva, en una actitud sorpresiva protestaron al grado de no presentarse en el primer cotejo de la última serie de la campaña en el Estadio Panamericano, justo ante el equipo sublíder, los Sultanes de Monterrey, aunque hay que subrayar que ya la combinación de resultados los había dejado eliminados del certamen.

No obstante, había entusiasmo por verlos jugar los tres últimos cotejos en forma alegre y apasionada como lo hicieron durante algunos eventos en su estadio para terminar con una fiesta en casa, pero el suceso ocurrido el viernes 4 de agosto vino a empañar la campaña, aunque cabe mencionar que la directiva argumentó que un problema burocrático bancario fue lo que ocasionó el incidente, que seguramente se arregló oportunamente, porque para el día siguiente los beisbolistas regresaron al parque de pelota.

No obstante, lo sucedido es algo que debe quedar anotado para que no vuelva a ocurrir, y se hagan las previsiones adecuadas o se consigan los respaldos suficientes para que no vuelvan a suscitarse estas lamentables situaciones en nuestro amado rey de los deportes.

Queda, pues, la experiencia para la directiva y el compromiso de realizar un mejor trabajo de planeación estratégica, de administración y de patrocinios para evitar caer de nueva cuenta en un futuro en esta situación de descrédito.

Hay que decir que la gente acudió al coloso beisbolero en Zapopan tanto el día que no se jugó por la ausencia de peloteros en el campo como los subsecuentes días, incluido el último, en que se dio el cerrojazo de la campaña y en ningún momento dejaron de respaldar a su equipo. Así es la noble afición beisbolera.

No queda más que esperar se pongan a trabajar para estar listos para la siguiente temporada, y deberá ser un desempeño superior para que la afición regrese a las tribunas y venga a darle ese aliento que el conjunto necesita para tener una campaña exitosa.

