López Obrador pone en peligro a México

Nuestro querido Presidente electo, con el tema que se ha propuesto acerca del Aeropuerto de Texcoco, si realmente la realización del Aeropuerto será basada en la absurda consulta popular totalmente amañada, sólo analicen ustedes las boletas que les entregan para votar, además es una votación completamente fuera de orden desde su creación, organización y la forma como la están haciendo, contra el Artículo 35 de la Constitución, aunque el vocero de Andrés Manuel, un tal Jesús Ramírez, dice que tienen un procedimiento y unos mecanismos legales de seguridad para evitar fraudes, lo que nadie en México excepto los “morenos” se lo “aceptan”.

La verdad es que a los mexicanos nos invitan a participar en esta amañada consulta sin conocer información completa, los pros y los contras; la realización del Aeropuerto de Texcoco tendría un gran prestigio para México y una gran atracción para la inversión, sobre todo el turismo y una cosa muy importante: se ratificaría la credibilidad de nuestro país.

Hay casos totalmente ilógicos, sobre todo en la proporción de casillas que han instalado en diferentes municipios y estados: excesivas casillas en Oaxaca, 16 en Ciudad de México y en Veracruz el doble de mesas de casillas que el Estado de México, a pesar de que el Aeropuerto está en ese estado.

Realmente esta consulta es una burla, las boletas no cuentan con mecanismos de seguridad y no existe un padrón de votantes; Enrique Calderón de la Fundación Rosenblueth, quien es el encargado de contabilizar los votos según él lo declaró, aceptó que no están empleando el padrón electoral como base de datos, pero dice que él garantiza que la contabilidad será verdadera.

Actualmente todo mundo tiene los ojos puestos en México y sería un verdadero desastre que bajara su prestigio, la calificación económica y se redujera la inversión, como ya lo expresaron varias cadenas hoteleras, basadas en declaraciones y ocurrencias de nuestro amado Presidente electo, que reducirán su interés en México y se irán a otras partes de América como Centroamérica, Sudamérica y el Caribe.

Otra característica totalmente anormal es que las personas que están en las casillas son definitivamente pertenecientes a Morena.

Sin embargo, a pesar de todas estas irregularidades, al final creo que nuestro querido Presidente electo se va a dar cuenta de los peligros que tiene el hecho de cancelar el Aeropuerto de Texcoco y el cerebro le va a indicar que reflexione, porque no es ningún tonto a pesar de su absurda y amañada consulta popular, que él sabe que no es legal, pero piensa que la mayoría somos ignorantes y babosos y vamos a creer que como dijo que votaba en blanco para ser justo, no va a estar a favor de Santa Lucía.

En caso de que pudieran decirle que saldrían adelante sus votantes (que está en duda), considerando el avance de la obra, los bonos, los contratos y una realidad muy importante: que la Organización de Aviación Civil Internacional y la principal Consultora Mundial en Aeronáutica que es la ONG Mitre, han declarado que Texcoco sí y Santa Lucía no, como ya dije no es ningún tonto y pensándolo dos veces va a decidir que siga el Aeropuerto de Texcoco, pero manejado y apoyado financieramente por la iniciativa privada. Así quedará bien con sus “morenos”, México no perdería credibilidad y crecería la inversión extranjera.