Lo negro y lo blanco de los rojinegros

La semana que recién culminó fue de contrastes para los aficionados rojinegros, quienes constataron una gran variedad de sentimientos que van de lo negro a lo blanco.

Fue el miércoles cuando tras dos meses de silencio, la directiva del Atlas encabezada por Rafael Márquez abrió las puertas para recibir a los medios de comunicación para la presentación de ocho de los refuerzos que llegaron al plantel para afrontar la temporada que arrancó el viernes. La gente, ansiosa, quería saber cuál era el plan para el grupo esta temporada, conocer el porqué de las contrataciones y las salidas, además, de saber las aspiraciones reales de un conjunto que culminó la pasada campaña en la penúltima posición general. En resumen, el presidente deportivo señaló que con un presupuesto cortísimo, de los más bajos de la Liga MX, se adquirió lo que se pudo, y que la idea era ir sobre la marcha, sin caer en fantasías prometidas por el presidente del equipo Gustavo Guzmán.

Ante el poco entusiasmo del ex jugador rojinegro y campeón con el Barcelona, la gente comenzó a caer en el pesimismo que ha estado presente en la gente, sobre todo por la libertad que se tiene de expresar la molestia en época de redes sociales, y porque el discurso fue completamente distinto del usado por quienes anteriormente aparecían frente a los micrófonos a indicar promesas que si bien deberían hacerse con todos los equipos, con Atlas son, para pesar de muchos, lejanas. Fue un golpe duro, aunque realista, de quien está consciente de que en estos tiempos, la cartera compite, a la par de lo deportivo.

Aunado a esto, una de las partes más débiles en el equipo no se pudo reforzar en el debido tiempo, gracias a complicaciones en el fichaje del futbolista uruguayo que llegaría para competir el puesto con el colombiano Jefferson Duque y el mexicano Alejandro Díaz, y poco después se hizo del conocimiento público, con bombo y platillo, que la televisora dueña del conjunto transmitiría los partidos de local de Chivas, el acérrimo rival, lo que hizo suponer una inversión no realizada con quien, entre comillas, deberían.

Finalmente, cuando la esperanza de iniciar con el pie derecho la nueva andanza, ante Gallos del Querétaro, en un duelo que le abrió el entusiasmo a muchos, el equipo rojinegro consiguió una victoria que si bien demostró las aún existentes debilidades y no convenció del todo, sí dejó al menos alegrías para quien no veía a su equipo triunfar fuera de casa desde el 4 de noviembre de 2017, y para quienes siempre depositan su confianza en los jugadores que recién llegan, aún si estos no cumplen en cuanto a ser bombas por su elevado precio, sino por tratar bien el balón y ofrecer al menos un buen juego y un buen resultado.