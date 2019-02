Línea 3: 28 mil millones tirados en la calle

Es absolutamente escandaloso. Nos estamos ahogando en contaminación gracias a los coches y tenemos, tirada al caño, la infraestructura de movilidad más cara que se ha construido nunca en Guadalajara. Y todos calladitos menos Alfaro -hay que reconocerlo-, afortunadamente. Parece increíble que ninguna institución se manifieste públicamente, que los estudiantes perjudicados -decenas de miles- no hagan ni un paro, que las escuelas de arquitectura como la del Iteso no digan nada, ¿y la FEU antes tan activa?, etc.

¿Cuánto cuestan cada día de intereses 28 mil millones de pesos botados? ¿Cuánto cuesta en horas hombre no tener Línea 3 todo este sexenio? Porque, hasta donde se ve, a la administración federal si le interesa el tren…pero el maya. Prodigios de la 4T. Si los jaliscienses no nos defendemos solos nadie nos va a defender.

Las estaciones están ya siendo gravemente afectadas por el descuido y el vandalismo, los grafiteros no han dejado columna limpia, los equipos se echan a perder, siguen los embotellamientos por las obras inconclusas, nadie hace los proyectos ejecutivos en poder de Siop de las plazas para cada estación y en los catorce sitios es un tiradero, no se puede acabar ni mantener el Paseo Alcalde por culpa de SCT. El jardín del Santuario, el de San José, el atrio de San Francisco, la glorieta de la Normal y el parque Chopin son un desastre atribuible también a la 4T. Los corredores de Ávila Camacho y Revolución están fatal. ¿Algo que falte?

Por mucho menos que todo eso en la federación ya hubieran, orita, corrido a los responsables como en cualquier país medianamente civilizado. Y no es la curva de aprendizaje, es el Tren Maya, el aeropuerto cancelado estúpidamente y todo eso. A lo mejor aquí también se hubiera corrido a varios.

¿Ocupamos muertos por la contaminación de los coches para declarar un estado de emergencia? ¿O cuándo se aplicarán las medidas necesarias para que nadie vaya al Oxxo en coche (siempre hay uno en la esquina) y así podríamos convertir sus estacionamientos en la servidumbre en jardines para combatir la misma contaminación que los Oxxos y Sieteonces etc., producen?

La pasada escasez (otra vez la 4T) de combustibles dejó algunas cosas buenas. Entre otras, la clarísima comprobación de que nadie se muere sin coche y que la contaminación baja y que mucha gente aprende a subirse al camión o al Tren Ligero o a la bicicleta o al taxi o a la calandria (con caballo, claro, las otras no son calandrias ni es correcto llamarlas así).

Así que sería bueno que alguien convocara, en esta ciudad ahora tan agachona, a la gente a manifestarse. Sería, por decir algo, una buena causa para los w ikipolíticos. Todo, menos participar en el silencio de los corderos en el que ahora estamos. Acuérdense de la película: todos acabaron muertos (y no de contaminación).

