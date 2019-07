Las calmaditas de Irma Eréndida

Siete indagatorias abiertas pero ninguna sanción (aún). Ese es el resultado preliminar de la investigación de Irma Eréndida Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, sobre Carlos Lomelí y su presunta red de empresas para venderle al Gobierno.

El plazo para terminar la investigación no quedó asentado. ¿Una semana, un mes, un año, el sexenio? Por lo pronto a la Secretaría no le corren las prisas y el tiempo que tarde será oxígeno puro para que Lomelí reacomode sus piezas porque, ¿a poco creen que va a renunciar a la política?

Por cierto, nos cuentan que en México tumbaron la propuesta de que Juan Soltero se quede en el lugar de Lomelí debido a sus antecedentes como abogado de la familia de “El Chapo”. En su lugar quedaría Jaime Moreno, vinculado a supuestos desvíos en FOJAL. Del comal a la lumbre. ¡Salud!

*

La Fiscalía de Jalisco implementó el modelo gringo para informar a la prensa. Eso significa que el primer juglar del Estado, el fiscal Gerardo Octavio Solís, ya no hará la glosa criminal de cada lunes en una rueda de prensa -caracterizada por la falta de avances de cualquier caso o la reserva de información “por el sigilo de la investigación”-. Ahora será Ricardo Franco, vocero de la dependencia, el encargado de informar a medios de cualquier indagatoria. Si el caso lo amerita, hablará un director o un coordinador, pero el fiscal del Estado sólo saldrá a medios de manera selectiva si el caso es de alta relevancia.

Ojalá no sólo implementen el modelo gringo para comunicar sino para investigar y resolver casos porque ya ven que Jalisco es líder en impunidad a nivel nacional. Si eso no cambia, no habrá mucho qué informar por más innovadora que quieran hacer la comunicación.

*

El Presidente lo prometió y lo cumplió: reinstalará a los maestros cesados con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. En muchos casos fueron despedidos por acumular faltas o cobrar sin trabajar. Pero para ellos sí habrá perdón y olvido.

Para el próximo ciclo escolar habrá 174 profesores frente a un grupo de educación básica y media superior en Jalisco que costarán 180 millones de pesos en salarios caídos.

Así lo confirmó Juan Carlos Flores Miramontes, titular de Educación Jalisco. ¿Qué padre de familia quisiera a uno de esos profesores al frente del salón de su hijo?