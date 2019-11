"La necia salud"

Pues con la terrible noticia de que el mega creso, el hombre más rico de estos rumbos, creador de aquella maravillosa ciudad en el Bajío, en la que todavía andan en esos argüendes, murió el señor don Jorge Vergara, gente que debe haber tenido sus valores muy encajados. Yo no lo traté mucho pero se me hacía muy divertido por echado para adelante, qué más quisiera que hacerme como José Alfredo con “quién no llega a una cantina exigiendo su tequila y bebiendo su mezcal”, pero los ricos también mueren. Aunque no es tan fregado como lo hacemos los que no lo somos, no es lo mismo ser cornudo en coche que cornudo en trolebús.

Desgraciadamente me tocó estar enfermo esta semana, con una infección que tuve que padecer y lo pior es que es de esas poco estudiadas… y será que ahora que empezamos con que los signos mortuorios están cambiando así, nuestro amadísimo gobernador, líder absoluto, águila que descubre la serpiente para la gran refundición, determina que ya no va a haber piquetes de dengue, ahora van a ser por calentamiento global, la moda es moda, la influencia viene con otras.

El hecho está en que toda la alegría de vivir se termina en cuanto empiezan con que lo esencial en esta vida, sea usted quien sea, le toque el destino que le toque, haga usted lo que haga, el hecho fundamental va a ser que le va a decir el doctor invariablemente “está usted muy gordo”, eso es una constante, así sea usted un tipo que esté en los huesos, ellos te van a decir que necesitas adelgazar.

La atención en los hospitales en general sería buena si no existiera el gobierno o si éste no se metiera en lo que no le importa, creo que habría un sistema de salud mucho más positivo, porque los que son de salud son muy grillos, de tal modo que cuando hablamos de las tribus originarias o de los bárbaros españoles o de los bárbaros africanos, o de los bárbaros de donde usted quiera, o de los simplemente bárbaros, si a usted lo ha curado uno fue porque la voluntad de la divinidad fue esa, de todos modos nos vamos a pedalear, no hay modo de evitarlo, pero el estado no entiende que la Secretaría de Salud es una de las entidades más peligrosas para la salud.

La friega del asunto es que los enfermos nos estamos sintiendo como el diablo con san Miguel. Cuando lo dije, mis pimpollos me preguntaron cómo le fue: ¡pues de la fregada! De manera que si la cabezota del señor alcalde no resuelve otra cosa, andaré cantando aventuras la próxima semana, pero no quiero dejar de platicar ningún domingo con ustedes.

