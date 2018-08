La herencia de una madre

Comparado con lo logrado por la madre de Elba Esther Gordillo, las “hazañas” de creación de riqueza de los grandes ricos de este país languidecen. No es la cantidad, que para cualquier mexicano es ya exorbitante, sino desde dónde inició.

En lo que seguramente es una argucia legal para que no se le acusara de evasión fiscal, se dio a conocer que la pequeña fortuna de la “lideresa moral” (no puedo dejar de reírme cada vez que escribo este epíteto) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo recibió de su madre, maestra rural en Chiapas, una pequeña herencia con una colección de 334 obras de arte que incluye firmas como Botero, Soriano, Matisse, Chagall o Diego Rivera (en litografía, no vayan a creer que en original), algunas empresas, en cuya panza se esconde, por ejemplo, una casa en San Diego y algo de cash: 143 millones de pesos, para los gastos en Sax Fifth Avenue, pues.

Elba Esther está de regreso. Lo demostró en la conferencia de prensa del lunes. Va por todas las canicas y por la cabeza de quienes ella identifica como los traidores

Con todo respeto a la finada madre de la lideresa, el testamento que se lo crea su abuela. O bueno, si eso es lo que una maestra rural puede hacer de riqueza administrando bien su sueldo entonces el problema no es de salarios. Lástima que no sea así. Lo más probable es que el dinero salió del sindicato, de las aportaciones de los maestros, y la señora puso todo a nombre de su madre y luego las heredó. Pero ella ya está libre. Su fortuna es legal, y ya no la pueden volver a juzgar por el mismo delito.

Elba Esther está de regreso. Lo demostró en la conferencia de prensa del lunes. Va por todas las canicas y por la cabeza de quienes ella identifica como los traidores. Por si fuera poco, el Presidente electo le dio la bienvenida a la vida pública anunciando frente a Peña Nieto que su primer acto de Gobierno será enterrar la reforma educativa, con lo que le dio a “la maestra” la oportunidad de aparecer como la enterradora: “Recuperé mi libertad y se derrumbó la reforma educativa”, dijo, atribuyéndose como buena política que es, un triunfo de cara a sus agremiados.

La operación de la reforma educativa fue un desastre gracias a las aspiraciones presidenciales de Aurelio Nuño; le dio prioridad a la parte punitiva y a la publicidad sobre la capacitación y la reconstrucción del sistema. Pero volver a donde mismo, a los mismos vicios, los mismos líderes y la misma mala calidad de la educación es un crimen. Si algo tenía de positivo esta reforma era reconocer al sujeto del derecho, es decir los niños, por encima de cualquier otro interés, legítimo o no.

La herencia de la madre de Elba Esther es una tomada de pelo; la herencia de Elba Esther a la educación puede ser una tragedia para el país.

