La agenda política de Andrés sigue a la baja

Qué pasa, Andrés, ¿cómo es que ya eres relegado en la agenda política de esta semana otra vez? Ni siquiera te sirvió el festejo de cinco años de tu triunfo en la Presidencia para apagar la ola que desataste con la posible candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez. Por más que intentes denostarla, apuntando tus baterías contra la senadora, tratando de hacerla ver como la candidata del “grupo del Conservadurismo” y como el dedazo de Claudio X. González y Carlos Salinas de Gortari.

¿No te das cuenta de que entre más hables de ella y trates de menospreciarla, más la empoderas? ¿No te has dado cuenta de que ha pasado del lugar 37 en las preferencias para la presidencia del 2024 a estar en los primeros lugares? Al ritmo que lleva, pronto estará a la cabeza de las preferencias. Esto se debe en gran medida a tu intervención, ya que solo la has hecho crecer. ¿Cómo te sientes al verla crecer mientras tus corcholatas no conectan ni despuntan y están a la baja? Claudia, sobre todo, no despunta ni entusiasma a los electores. Al salir de la Ciudad de México, que era su plataforma, se ha desdibujado y se muestra como un remedo tuyo que solo repite, como un perico, tu demagogia oficial. Marcelo, por su parte, ya ha dicho que si le hacen una “chicanada” y no respetan las encuestas, romperá con Morena, a pesar de ser el más capaz de tus “corcholatas” y tener más presencia internacional. En cuanto a Adán Augusto, mejor ni hablar, ya que él sólo se pone la soga al cuello.

Volviendo a la oposición, ya han comenzado sus registros, aunque algunos se han dado de baja. Los que valen la pena son Santiago Creel, Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, de los cuales destaca Xóchitl en las preferencias de la sociedad. Aunque a mí me gustaba más como jefa de gobierno de la Ciudad de México, así que veremos quién despunta más después de conseguir las 150 mil firmas solicitadas y pasar a la siguiente ronda. Por ahora, debemos convencer a Movimiento Ciudadano para que se una al Frente Amplio.

Queremos ver los debates para darnos cuenta de la capacidad de los aspirantes y tener una idea de quién conviene más a nuestro México y quién es más convincente en sus propuestas. Esto hará que Morena cambie su discurso y también participe en los debates, ya que pensaban que irían cómodos a las próximas elecciones y no tendrían oposición. No quieren debates que sólo los exhibirían.

José Ángel Gurría, aunque se haya retirado de la contienda, es un hombre muy capaz que fue secretario de Hacienda y Crédito Público, Secretario de Relaciones Exteriores y secretario general de la “OCDE”. Es una mente brillante que domina varios idiomas, sobre todo de gran prestigio internacional, pero no es un buen candidato, ya que es más conocido internacionalmente que en nuestro país. Le falta el roce y la identificación con el pueblo. Ahora tiene la gran responsabilidad de encabezar la elaboración del “Plan del Gobierno del Frente Amplio por México” junto a un grupo de expertos y especialistas. Estamos seguros de que el plan de gobierno que nos presenten será extraordinario, planteando soluciones adecuadas y realistas a los grandes problemas de México. Este plan será fundamental para el próximo gobierno y para consolidar la unión de los partidos de oposición y la sociedad civil organizada.

Otra semana en la que Xóchitl Gálvez ha sido la protagonista de la agenda política de nuestro país. Su ascenso ha sido rápido y esperamos que continúe así, ya que fue la persona que vino a refrescar este proceso electoral y sacó a la oposición de su letargo. Aunque Claudia Sheinbaum quiera generar controversia en su contra, lo mejor será que Xóchitl no le haga caso y que ella misma se desinfle.

Cuando esté listo el plan de gobierno que presentará la mente brillante del lic. Gurría y su grupo de expertos, la sociedad civil deberemos de hacer que las propuestas no se queden en promesas.