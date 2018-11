La Universidad Panamericana, campeón nacional por equipos

En la CDMX se realizó del 8 al 13 de noviembre el torneo nacional por equipos, en las instalaciones del Tec CEM.

En esta ocasión participaron 10 equipos universitarios de hombres y ocho de mujeres, los cuales tenían que jugar dos dobles y tres singles, y al final del encuentro se suman los puntos, y los dos primeros de cada grupo pasaron a jugar las Semifinales.

En el caso de los hombres se complicó bastante el aumentar a 10 equipos en vez de ocho como era antes, y esto provocó que varios jugadores tuviesen que jugarcuatro partidos en un día, algo que no está permitido en el reglamento de tenis, pero así y todo se jugó. Varios de los equipos tuvieron que utilizar en varias oportunidades a sus bancas para no saturar a sus jugadores tanto físicamente como mentalmente.

El nivel de tenis de los encuentros es muy bueno y las series estuvieron muy parejas.

En el caso de las mujeres se enfrentaron en la Final las jugadoras de los equipos de la Anahuac y del Tec Puebla. Esta Final fue muy intensa y tuvo que decidirse en el último punto para desempatar la serie que iba 2-2, donde la jugadora de la Anahuac, Giovana Bonifacio, ganó el encuentro en el último set y así logró el campeonato para su universidad. Hay que recordar que tanto esta jugadora como su compañera Ericka Crark son las jugadoras con más campeonatos ganados.

En el caso de la Final de hombres no fue la excepción. Dio comienzo el encuentro a las nueve de la mañana y finalizó a las 15:30 horas, primero se jugaron los dobles y después los singles, pero con poco de descanso.

La UP tomó la ventaja de los dos partidos ganados de dobles y esto ayudó mucho a los jugadores a relajarse un poco, no tenían tanta presión, ya que tenían que ganar sólo un punto para llevarse el campeonato, pero el Tec de MTY campus Monterrey no se sentía nada perdido y salió a la cancha a luchar hasta el último punto y ganaron los dos primeros puntos y así empataron la serie, y en ese momento le tocó al jugador de la UP, Luis Pineda, conocido como “Morris”, definir la serie contra Max Colorado. Hay que recordar que esta fue también la Final del año pasado, pero en esa oportunidad el ganador fue el Tec MTY por la mínima ventaja.

Luis Pineda es un jugador que está estudiando maestría, trabaja en la UP y ha ganado los diferentes tipos de torneos, en singles, dobles, Universiada singles y dobles, representación de México en el extranjero, quedar número uno en singles y también en dobles junto a Jorge González, esto en el ranking nacional y sólo le faltaba este torneo antes de terminar su carrera, y finalizó ganando ese partido por 6-4 y 6-2 y así salir campeones nacionales por equipos.

El equipo campeón estaba integrado por Mauricio Rivera, Óscar Sánchez, Jorge González, César Gómez, Gibrán Hernández y Luis Pineda.