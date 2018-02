¡La Chaaampions!

Febrero trae consigo el regreso de la Champions League, con los primeros cruces de eliminación directa del torneo, los Octavos de Final, que ofrecen algunos auténticos manjares futbolísticos, choques que pueden marcar no sólo la presente temporada en sus respectivos clubes, sino el futuro mismo de sus proyectos deportivos.

Como la última jornada de la Fase de Grupos se jugó el pasado 6 de diciembre, y el sorteo que definió estos cruces de Octavos de Final se realizó el 11 de diciembre, es bueno volver a recordar las ocho llaves que enfrentan a los mejores 16 equipos en Europa, marcándolos por cómo se juegan cronológicamente los partidos de ida: hoy, Basilea vs. Manchester City y Juventus vs. Tottenham; mañana, Real Madrid vs. París Saint-Germain y Porto vs. Liverpool; la próxima semana, martes 20, Bayern Munich vs. Besiktas y Chelsea vs. Barcelona; miércoles 21, Shakhtar Donetsk vs. Roma y Sevilla vs. Manchester United.

David contra Goliat

Si colocamos en una balanza los diferentes cruces, a priori la mayoría lucen equilibrados, aunque hay uno que destaca sobre los demás en relación a lo disparejo que podría terminar la eliminatoria, y se juega hoy la ida en el St. Jakob-Park, donde el local Basilea luce realmente inferior al Manchester City.

El equipo suizo, club de los amores de Su Majestad Roger Federer, calificó a esta ronda como el segundo lugar del Grupo A, detrás del Manchester United (al que derrotó como local por 1-0) y dejando en el camino a los humildes Molde FK noruego y CFR Cluj rumano.

El Basilea busca avanzar a Cuartos de Final por primera vez en su historia, y en su camino se cruza uno de los grandes favoritos al título, el Manchester City de Pep Guardiola, club que a su vez sueña con su primera corona continental.

Será el primer choque en el historial entre ambos clubes, no obstante, lo más parecido a esto es que hace 10 años el Barcelona de Guardiola vapuleó 5-0 al Basilea en esta cancha, y aunque son historias distintas, el futbol que hoy despliegan los Citizens invita a pensar en que el marcador global podría terminar con una diferencia así de considerable el próximo miércoles 7 de marzo, cuando se dispute la vuelta en el Etihad Stadium.

El cuadro helvético marcha actualmente en segundo lugar de la Superliga de Suiza con 41 puntos, a cinco del líder Young Boys, tras 21 jornadas. Es el segundo club más ganador de títulos de la Liga de su país, con 19 campeonatos (sólo el Grasshopper tiene más) y es el campeón vigente. De hecho, se ha coronado en 11 de las últimas 15 temporadas.



El City por su parte llega como un bólido, despedazando la Premier League, clasificado a la Quinta Ronda de la FA Cup, y ya con el boleto a la Final de la Copa de la Liga inglesa. Es decir, no sólo vivos sino como firmes aspirantes reales a conquistar un inédito “Trébol” de títulos para un club inglés.

Seguramente será un partido en el que el Basilea, a pesar de ser local, juegue metido atrás en su campo, esperando su oportunidad a la contra y a balón parado, pues la característica del City es la posesión de balón, toque y circulación a lo largo y ancho de la cancha, aunque como ya demostró el fin de semana anterior, que han sumado a su repertorio ofensivo el mandar centros desde los costados, no “ollazos”, sino servicios más a media altura que a la cabeza, luego de haber mareado a la defensiva rival.



Ataque contra defensa

El otro duelo del día enfrenta en el Juventus Stadium a dos equipos con estilos radicalmente opuestos: la “Vecchia Signora” y lo que queda de la vieja escuela italiana del “catenaccio”, recibe al Tottenham y su fulgurante juego de ataque.

La mejor estampa para mostrar este duelo se refleja en los jugadores baluartes de cada equipo: Gianluigi Buffon, el arquetipo del portero italiano, ante Harry Kane, el delantero inglés moderno, un “9” goleador capaz de armar juego lejos del área.

El choque es tremendamente atractivo por el simple hecho de que de manera natural ambos equipos desarrollarán su tradicional estilo de juego, con los de Turín sólidos y pacientes atrás, y los de Londres yendo una y otra vez a bombardear el área transalpina. Y todo, con pronóstico reservado, pues aunque los ingleses parecen más compactos y en mejor momento, los italianos poseen algo que no se compra en una farmacia: experiencia.