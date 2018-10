“Karkinos”: las largas vidas de quienes luchan contra el cáncer

Los cobardes mueren muchas veces; los valientes solo mueren una vez. Cuando Julio César lo dice, en la famosa obra de Shakespeare, uno se emociona y jura que procurará una vida llena de estímulos, para no arrepentirse de lo que dejó de intentar, para perseguir la plenitud… esas cosas. Pero, cuando uno enferma de cáncer o ve sufrirlo a una persona querida, se inclina ante el miedo: la amenaza de la Muerte, parada junto a la puerta, paraliza. Por eso el valor de quienes han sobrevivido al cáncer motiva tanto respeto, y de esa energía se alimenta la obra de teatro “Karkinos”, recién estrenada en Guadalajara (martes de octubre y hasta el 20 de noviembre, Teatro Vivian Blumenthal, 20:00 horas).

“Karkinos” es un proyecto de teatroterapia gestado por el director Ignacio Ayala, él mismo superviviente, y varias personas que le ganaron al cáncer, notablemente cuatro actores y cuatro personas sin experiencia actoral que se reparten los papeles de la obra. En escena vemos a cuatro pacientes que comparten las horas de la quimioterapia, cada uno con sus rencores, sus deudas y sus fortalezas. Están juntos, y de repente se dan cuenta de lo valioso de poder compartir el momento, de escuchar a los demás y de compartir su propia alegría.

Si el teatro ha de ser el lugar de una experiencia significativa, entonces “Karkinos” es un acontecimiento inolvidable este año en Guadalajara: cualquiera que haya visto al cáncer de cerca reconocerá la voz de quien habla como un luchador golpeado, pero orgulloso de seguir de pie, que expresa con claridad algo que a los demás nos acalla: el cáncer es tan solo una condición de la vida. Uno se da cuenta de eso cuando reconoce el humor de los personajes de la obra: los luchadores no son sardónicos, sino humildes, felices y muy descarados. Esta alegría desconcierta: ¿no se está muriendo esta persona y mi labor es compadecerla? Hay quien sí requiere ese trato, pero los personajes de “Karkinos” quieren cariño, risas, energías para poder disfrutar el tiempo que tienen, y sobre todo estar en paz consigo mismos.

Al final del conmovedor espectáculo, el público aplaude de pie. Que quede claro eso, porque al inolvidable efecto de la obra no hay que regatearle que el trabajo en escena merece reclamos: “Karkinos” peca de cursilería cada vez que deriva hacia el cliché y el melodrama. Si eso es discutible, que no lo sea el problema del volumen en las voces, que en la función del martes 9 no alcanzaban a escucharse bien. El montaje podría afinarse para completar su misión: apelar no solo a quienes ya conocen al cáncer, sino también a quienes creen que nunca deberán combatirlo.

Si usted es de estos últimos, sepa que el cáncer es increíblemente cotidiano, y que estará cerca de usted en algún momento. Entonces agradecerá de “Karkinos”, y de cualquier superviviente, haber conocido a quienes vieron llegar a la Muerte y la sacaron de su vida diciéndole: todavía no. Algunas de esas personas derrotaron al cáncer, otras no; luchar les dio a todas vidas orgullosas y llenas de gracia, que admiramos y nos sirven de ejemplo; largas vidas de valientes que mueren solo una vez.

agoragdl.com.mx ivangonzalezvega@gmail.com