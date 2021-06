Jalisco se cuece aparte

El pasado domingo, Jalisco votó diferente. Si bien aquí se siguió el patrón de las grandes capitales del país como CDMX, Monterrey, Puebla, León y Mérida de cerrarle la puerta en las narices a Morena y al presidente López Obrador, aquí se hizo con estilo propio porque no se votó por los tradicionales PRI o PAN, sino que fue por Movimiento Ciudadano, ese partido que prácticamente no existe en el resto del país (ahora quizá emerge un poco en Nuevo León) y que al parecer se siente cómodo porque el estado ha hecho de éste su partido, y Movimiento Ciudadano ha hecho de Jalisco su estado.

Las clases medias de las grandes ciudades salieron a votar pensando en enviar un mensaje contundente a la 4T de que no olvidan el ninguneo y menosprecio con que son tratadas mañana a mañana en Palacio Nacional, como no olvidan que por los “altos intereses” de la Nación sufrieron una crisis inédita de falta de gasolina que las obligó a hacer largas filas y esperar horas para cargar combustible, lo mismo que ocurrió con los adultos mayores que pasaron un par de días a la intemperie para ser vacunados contra el COVID-19.

No olvidan esas clases medias que desaparecieran los medicamentos para niños con cáncer.

No olvidan por supuesto que mientras que en el resto del mundo la pandemia fue enfrentada por la ciudadanía con apoyos gubernamentales, aquí se nos dejó a la buena de Dios, paralizando la actividad económica al tiempo que se perdían miles de empleos y quienes pudieron tuvieron que agotar sus ahorros para salir adelante.

Además no olvidan la frivolidad en el manejo de las medidas sanitarias cuando casi burlándose él y su escudero López-Gatell no utilizaban cubrebocas y promovían no hacerlo.

Esa fue la característica en las grandes capitales del país: un mensaje de las clases medias de rechazo a López Obrador.

Y en la gran Guadalajara, al postular Movimiento Ciudadano en su mayoría a candidatos que emergieron recientemente sin tener un pasado de tránsfugas de partido en partido, se les arropó como integrantes de la Sociedad Civil (particularmente el eje Guadalajara-Zapopan) y fueron votados por encima de lo esperado.

Y muy importante aquí también se votó pensando en el futuro. La exigencia sobre los que ahora serán presidentes municipales y diputados es brutal. Se les está obligando a no sólo hacer bien las cosas sino a armar desde aquí un proyecto de país que sirva de contrapeso a las arbitrariedades de López Obrador y a la frivolidad con que se refiere a quienes no están de acuerdo con él.

Vaya tarea que les han encomendado.

Y se esperaría que el gobernador Alfaro, que por supuesto se beneficia con este resultado a pesar de que los ganadores no son de su equipo más cercano, salga ya de la madriguera en que se refugió de la Pandemia y los embates de sus adversarios y empiece a encabezar el proyecto al que convocó en las elecciones hace tres años y que lo llevó a Casa Jalisco.

No cabe duda a la luz de los resultados electorales que Jalisco se cuece aparte, y así seguirá siendo.