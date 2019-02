Jalisco, ¿nueva constitución o solo política?

Ayer el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, presentó en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres y luego en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Constitución para que se establezca cuál es el mecanismo para hacer un nueva Constitución. Suena a trabalenguas, en cierto sentido lo es, pero se trata de establecer desde ahora cómo se compondría un Congreso Constituyente… en caso de necesitarlo. ¿Quién lo necesita? Por lo pronto el propio gobernador que lo prometió en campaña, como parte de la refundación; el resto no lo tenemos tan claro.

La pregunta pertinente es para qué, qué gana Jalisco con una nueva Constitución o si se prefiere en qué estorba la actual. Me queda claro que darnos una nueva institucionalidad y un mejor equilibrio entre poderes puede ayudar a que las cosas funcionen mejor, pero no tengo tan claro que cambiar la Constitución sea la piedra angular para el cambio deseado; qué cosas no se hacen ahora y se podrían hacer con una nueva Carta Magna; qué ganaríamos si hacemos una nueva Carta Magna en lugar de seguir reformando -cuidadosamente- la actual; qué tan distinta puede ser una nueva Constitución tomando en cuenta que debe estar alineada a la Constitución federal. Se antoja, por ejemplo, darle cuello a la mitad de los municipios,125 son demasiados, pero por más que cambiemos nuestras leyes, el 115 de la Constitución federal seguirá ahí, otorgándoles facultades imposibles de asumir.

Recuperar el diálogo, regresar la escucha y construir juntos pareciera por ahora una tarea más urgente y necesaria

Con quienes he platicado del tema en el Gobierno del Estado no han logrado convencerme de la utilidad que tendría para Jalisco. Más concretamente si el tamaño del esfuerzo que implica llamar a un constituyente es proporcional al beneficio. El diseño del Congreso Constituyente que propuso ayer el gobernador daría, hoy por hoy, una Constitución teñida de Naranja. Como los diputados actuales no fueron electos con la lógica constituyente lo sensato sería que el llamado fuera para la segunda mitad del periodo sexenal, donde el equilibrio de fuerzas será impredecible pero seguramente distinto.

Pero lo que más preocupa son las formas. Después de ver cómo el gobernador desapareció el Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM) y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) sin mediar diálogo alguno, con una violencia verbal innecesaria, uno no quisiera imaginarse las discusiones en torno a un nuevo pacto social. Recuperar el diálogo, regresar la escucha y construir juntos pareciera por ahora una tarea más urgente y necesaria. Hay en el gobernador y su equipo una indudable capacidad política que ha estado ausente las últimas semanas. Parafraseando a Serrat, pareciera que, la política ha “pasao” de Jalisco, ¿andará de vacaciones?

