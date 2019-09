Isabel García Maciel

“Les platicaré sobre mi vida y mis realizaciones: Mi primera carrera fue Licenciatura en Trabajo Social en IPALA, teniendo la fortuna de formar un grupo de 10 compañeras, descubriendo en esa profesión, un mundo ajeno a muchachas de una vida acomodada, e integrándonos a las prácticas sociales a las colonias populares, conviviendo con su vida y problemáticas, sensibilizándome mucho en convivir con sus carencias y circunstancias. Inicié a laborar en el INFONAVIT, durante 10 años. Estar en el Departamento de Orientación y Promoción Social me permitió seguir en contacto con los trabajadores y orientarlos sobre sus casas, desarrollo en las comunidades habitacionales, ir al campo a conocer las unidades que se estaban abriendo, asesorarlos y organizarlos. Enterándome de qué programas viven y sus circunstancias. Esa decena de años desarrollé muchas habilidades: Conferencias con los trabajadores, visitarlos y, fundé: El INFONAVIT en Guadalajara. Siendo la primera generación y equipo precursor, asistiendo a las conmemoraciones en México. Estaba en innovación, con gente joven, aprendí y me gustó mucho mi trabajo. Antes de entrar me había casado con el Cardiólogo Héctor Briseño, él efectúo su especialidad de cardiología, y yo trabajando y teniendo mis tres hijos, época de actividad febril de ambos”.

“Descubro el tenis practicándolo muchos años, fui campeona de muchas categorías, teniendo mi galería de trofeos, pero seguía con la idea de sembrar mi semilla social, sentada frente a la alberca del Club San Javier, me dije: ‘tanto que me ha dado el tenis, y yo nada a este deporte’. Empecé llamando a las líderes de los diferentes clubes, proponiendo una labor social cada quien dio su opinión. Yo les dije, soy de la filosofía, que donde tú te pares, siempre habrá gente más arriba y más abajo, ¿por qué no extenderles la mano a los ‘Boleritos’? Muchos vienen de familias disfuncionales, carestías, nosotros los vemos todos los días, dan las pelotas, vienen, ayudan, corren y, propuse ayudarles en su formación: que estudiaran. Y, por unanimidad formamos una Asociación Civil llamada Promoción Tenística de México, PRO-TENIS. Dedicadas a dar becas deportivas y educativas a niños sin recursos, entrando los ‘Boleritos’ de todos los clubes, la estructura de Guadalajara en clubes tenísticos eran cerca de 23, becábamos tres de cada club, el primer año, en total 50 niños. Consistía que siguieran con sus vidas, apoyando nosotros en el deporte y comprándoles su equipo, uniforme, tenis, raquetas, y jugaran tenis profesionalmente. Los inscribíamos en los torneos, pagábamos sus escuelas abiertas, tramitábamos becas para su preparatoria, abarcando nuestro programa a los de 18 años. Nuestra meta era que fueran buenos jugadores de tenis y tuvieran su preparatoria completa. A esa labor tan hermosa me dediqué 20 años, y becamos mil niños. Incluimos clases de valores, la familia, comunidad, sexualidad. Con esa ética, entraban a preparatoria, fueron becarios por ocho años. Terminando este período íbamos a las universidades y avalábamos para que pudieran hacer sus carreras becados. Un joven me dijo: “Señora ustedes no se dan cuenta lo que hacen con nosotros, cuando nos impulsan se hace una parteaguas en nuestras vidas, un antes y un después”.

Una mujer que se caracteriza por su versatilidad ante la vida. CORTESÍA

“Paralelo a esto, tengo dos hijos médicos, y casada con Cardiólogo, el tema de medicina era recurrente, no quise quedarme fuera, y entre a estudiar Nutrición, ya que mi marido trata: hipertensos, epidémicos, diabéticos, yo puedo orientar a las personas para que su enfermedad no progrese, con una alimentación adecuada. Con mi hijo gastroenterólogo puedo hacer mancuerna, así, emprendí mi carrera e hice una LICENCIATURA EN NUTRICIÓN en la universidad. Y Nutrición Clínica y Diplomado en Nutrición Deportiva, estoy capacitada para dar orientación nutricional a un deportista de alto rendimiento, como a una persona discapacitada. Con una buena alimentación todo cambia: Hipertensión, apnea del sueño, piernas por flebitis. La idea es lograr que tu vida diaria sea sin medicamentos: Estés sin obesidad, equilibrada y sana. Los teléfonos de contacto son: 3122-6206 y 3122-6048”.

Isabel tiene una capacidad de organización impresionante, don que aplica en beneficio de las demás. Lidera actualmente el grupo, Crecimiento Cultural, fundado por la Sra. Alicia Damy, ahora bajo la batuta de esta activísima mujer. Formado por 40 mujeres que se reúnen cada 8 días con un conferencista cultural para crecer en conocimientos. Organiza posadas para los niños de mi Gran Esperanza y lleva 25 años como miembro de este grupo intelectual.

Isabel: Yo, la describo como una mujer con los brazos abiertos, listos para abrazar y cerrarlos con el arrojo de su bondad a quien lo necesite. Maya.