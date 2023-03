Insiste EE.UU. en ‘meter mano’ contra los narcos

El 5 de diciembre de 2019, el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional al entonces Fiscal General de los Estados Unidos William Barr. La reunión fue motivada por las declaraciones emitidas unos días antes -finales de noviembre- por el ex presidente Donald Trump, donde habló de la posibilidad de designar a los carteles mexicanos como grupos terroristas, causando una profunda preocupación y oposición en nuestro país, interpretando aquello como “intervencionismo”. De la entrevista sólo se supo que se trató el asunto, pero no se dieron a conocer acuerdos y por el contrario trascendió que había profundas diferencias sobre los planes de la administración del país vecino. La conversación no había sido muy cordial, aunque AMLO en un Twitter dijo que había sido “una buena reunión”. (Después se sabría -publicado en el New York Times en octubre de 2021- que según funcionarios que colaboraron con el ex presidente Trump, desde 2016 el mandatario ya habría pensado enviar militares de su país a México para “cazar” a los carteles de la droga).

El 11 de diciembre de 2020, William Barr criticó severamente a la administración del presidente López Obrador al hacer referencia a la legislación que limitaba a los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) a operar en México y elimina su inmunidad, indicando que la legislación “sólo puede beneficiar a las organizaciones criminales trasnacionales violentas.”

El 19 de marzo del año pasado, ya como ex Fiscal -en una entrevista con FOX News- Barr comentó que “el gobierno del presidente Andres Manuel López Obrador ya perdió el control del país”, asegurando que “el crimen organizado ya rebasó el sistema de seguridad del gobierno mexicano. -Los narcos- tienen millones de dólares. Pueden comprar a quien quieran y tienen ejércitos vestidos como militares y vehículos blindados”.

Y la semana pasada, William Barr volvió a retomar el tema, al calificar como “un paso necesario” la necesidad de usar el ejército estadounidense para combatir a los cárteles en México. En un comentario editorial publicado por el influyente diario The Wall Street Journal, Barr señala que su país “ya no puede tolerar a los narcoterroristas. Operando desde refugios en México, su producción de drogas mortales a escala industrial está inundando nuestro país con este veneno. Ha pasado mucho tiempo para hacer frente a este ultraje con decisión”. Y propone que se aplique la propuesta de los congresistas Dan Crenshaw de Texas y Michael Waltz de Florida -ambos republicanos-, “que otorga al presidente la autoridad para usar el ejército de los Estados Unidos contras estos carteles en México. Es un paso necesario”.

Barr culpa directamente a López Obrador y dice que es “el principal facilitador de los carteles”, que “no está dispuesto a tomar medidas que desairen a los carteles. Los protege invocando constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas...se necesita un esfuerzo más agresivo dentro de México, incluida una importante presencia de las fuerzas del orden y de la inteligencia de Estados Unidos, así como capacidades militares seleccionadas”.

Pero hoy ya no es sólo la opinión de un ex Fiscal General de Estados Unidos, ya son congresistas los que empiezan a legislar -en lo que a ellos compete- y funcionarios de alto nivel de la administración Biden, como fue el caso del Fiscal General Merrick Garland, quien la semana pasada simplemente coincide con Barr al decir que “el gobierno mexicano podría hacer mucho más para combatir el tráfico de fentanilo”.

El asunto de los carteles ya de por sí complicado para la seguridad y estabilidad en México y ahora las presiones de los vecinos del norte ‘por meter las manos’ dizque para poner orden, seguramente será motivo de más fricciones entre entre el inquilino de Palacio Nacional y de quien despacha desde la oficina Oval de la Casa Blanca.

¿Usted, qué opina?

Daniel Rodríguez

daniel.rodriguez@dbhub.net