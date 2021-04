¿Hasta cuándo, cableros?

No es, literalmente, posible. El cielo tapatío está, día con día, echado a perder. Es increíble el avance de los cables que proliferan, sin ningún control, en la ciudad. Los esfuerzos municipales por dignificar a la Gran Guadalajara se estrellan cada vez contra el poderío y la impunidad de los cableros.

CFE, cableros de datos e imágenes, diablitos “clandestinos”: todos estos actores urbanos ni son regulados ni pagan un cinco por arruinar el paisaje urbano y hacer lo que mejor les parece para mutilar o matar miles de indispensables árboles. Se dice que los cables de video están ajustados a uno por usuario. Más de 300 mil cables al aire, o algo así.

En obras como López Cotilla o Lafayette-Chapultepec o Vallarta se gastó muchísimo dinero para preparar el soterramiento de todos los cables, ¿cuál fue el resultado? Ninguno, más bien al contrario. Están listos los ductos subterráneos para eliminar todo el cableado aéreo. ¿Por qué no utilizan esa infraestructura? Por culpa del ayuntamiento, quien sospechosamente no hace nada al respecto. Lo mismo pasa en el Paseo Lafayette. (Por cierto, ya es más que tiempo de llamarle así a la avenida “Chapultepec”, ya que esa denominación debió haber sido aplicada en cualquier otro lugar que no atentara contra el patrimonio intangible de los queridos y justos nombres. Lafayette fue un soldado de la libertad y un aventurero ejemplar).

Paseo Alcalde está libre de cables: ¿Cómo le hicieron con este muy complejo problema? Con energía del Gobierno del Estado y del Ayuntamiento (el INAH ni intervino en esto, como en tantas otras cosas que le corresponden). Para los proyectistas, Juan Ignacio Ulacia y Miguel Echauri y Álvaro Morales, fue un gran reto. Aproximadamente 127 juntas para atender el asunto fueron realizadas. Pero, al final, ni un cable.

Es usual que este tipo de reclamos caigan en la más profunda indiferencia. Vamos a hacer otra intentona. ¿Alguien en el Ayuntamiento de Guadalajara se hará responsable y contestará a esta petición? ¿Algún medio de comunicación hará eco a esta propuesta de devolver el cielo impoluto a todos los tapatíos? De paso: ¿cuánto pagan los cableros a la CFE por utilizar a lo salvaje sus postes y provocar así deforestación, peligro en las redes eléctricas y telefónicas, etc.? ¿Alguien lo sabe? ¿O es otro caso de corrupción?

Un ejemplo de punta: la Avenida Américas. Su banqueta poniente tiene un arbolado razonable. En el lado oriente corre desde hace muchos años una red de mediana tensión. El resultado es que tenemos ahora una avenida fea y cojitranca. ¿Cuánto le costará a la carísima CFE soterrar esos cables y devolverle a Américas su belleza y dignidad? Los pocos árboles de la banqueta oriente de esa avenida están ahora permanentemente mutilados si no es que ya desaparecieron.

Desde esta módica columna se solicita formalmente y con todo respeto una explicación al Ayuntamiento, a la CFE, y a los cableros. Estos últimos tienen el increíble cinismo de usar el cielo como bodega para sus siguientes clientes. ¿Hasta cuándo Catilina?

