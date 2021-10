Un verdadero crucigrama resultó para el técnico de la Selección mexicana elegir a los 18 jugadores que convocó para el juego amistoso contra la Selección de Ecuador, el próximo miércoles 27 de octubre en Charlotte, Carolina del Norte, como parte del convenio con Soccer United Marketing (SUM).



El técnico nacional no pudo llamar a los mexicanos que militan en clubes europeos porque no es fecha FIFA, pero también encontró la negativa de los equipos de la MLS, que no cedieron jugadores por el mismo motivo.



La situación se complicó todavía más para el “Tata” Martino con los clubes de la Liga MX, porque el América y el Monterrey, no prestaron a ninguno de sus nueve seleccionados entre ambos, debido a que el jueves 28 de octubre disputarán la Final de la Liga de Campeones Concacaf, mientras que otros equipos tuvieron que negociar cuáles jugadores aportarían a la Selección, porque es prioridad pelear la clasificación a la Liguilla el siguiente fin de semana en la penúltima jornada.



El Atlas solamente prestó a Jesús Angulo porque jugará el jueves 28 contra Xolos en la jornada 16.

Chivas juega el sábado contra Tigres, pero fue más consecuente cediendo a Fernando Beltrán, “Canelo” Angulo y Antuna, a cambio de no prestar a Alexis Vega y Gilberto Sepúlveda.

Cruz Azul se juega la vida ante el América en el clásico capitalino el domingo 31 y prestó a Santiago Giménez y Roberto Alvarado, a cambio de no otorgar a “Cata” Domínguez, Orbelín Pineda y Luis Romo.

Tigres no cedió a Luis Rodríguez y Pumas no dejó ir a Alfredo Talavera.

Xolos prestó a Jonathan Orozco y al juvenil, Andrés Guzmán, a cambio de no ceder a Vladimir Loroña.

Hay que destacar la aportación del León con tres jugadores: Rodolfo Cota, David Ramírez y Osvaldo Rodríguez.

Ante tales circunstancias el “Tata” Martino tuvo que elaborar una lista mínima de 18 seleccionados exclusivamente de la Liga MX con cuatro jugadores que acuden por primera vez a la Selección: Alejandro Zendejas de Necaxa, Érick Lira de Pumas, Haret Ortega de Toluca y Andrés Guzmán de Tijuana.

La Selección ha disputado 18 juegos amistosos en la etapa de Gerardo Martino, con saldo de 14 partidos ganados, dos empatados y dos perdidos; con 39 goles a favor y 25 en contra.

Debido a que en 2020 no pudo disputar amistosos en Estados Unidos jugó seis encuentros en Europa, mientras que en 2019 sumó seis juegos “moleros” en territorio norteamericano y este año lleva cuatro; la lista se completa con dos amistosos jugados en nuestro país.