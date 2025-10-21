Chivas busca ante Querétaro dar otro paso rumbo a la Liguilla

En una semana cargada de actividad, Chivas busca sacar provecho de la última fecha doble del Apertura 2025 de la Liga MX para acercarse al objetivo de meterse entre los primeros seis lugares y asegurar su clasificación directa para la Liguilla. Por ello, el enfrentamiento contra Querétaro de este miércoles 22 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Corregidora luce determinante en las aspiraciones de los rojiblancos de cara al cierre de la fase regular.

Después de hilvanar cuatro victorias consecutivas, la motivación dentro del cuadro rojiblanco es innegable. Con 20 puntos, se encuentran en la octava posición y solo están a una unidad del sexto lugar, último que otorga pase directo para los Cuartos de Final, por lo que el Rebaño depende de sí mismo para consumar la hazaña, luego de tener un inicio titubeante en el torneo.

Frente a los Gallos Blancos, a los dirigidos por Gabriel Milito se les presenta otra oportunidad para consumar un triunfo más, sobre todo, por el momento que atraviesan los comandados por Benjamín Mora, ya que en el actual certamen únicamente han podido conseguir tres victorias, se ubican hasta el decimosexto peldaño con 11 puntos y vienen de ser goleados 4-0 por Toluca.

A eso se le agrega que, los queretanos acumulan siete partidos al hilo frente a las Chivas sin poder ganar. La última vez que vencieron a los tapatíos ocurrió en el Apertura 2021 por un marcador de 1-0, desde esa ocasión registran tres derrotas y cuatro empates, sucumbiendo ante un dominio rojiblanco.

Por su parte, el Rebaño, además de la racha positiva que presenta en cuanto a resultados, también se ha reencontrado con el gol y ha consolidado una defensa más sólida, puesto que ha marcado nueve y recibido dos goles en sus cuatro partidos más recientes, colgando el cero ante Puebla y Mazatlán.

La ofensiva ha sido liderada por el joven Armando "Hormiga" González, quien el pasado sábado se convirtió en el mexicano con más anotaciones en el torneo al llegar a 7 tantos, superando a Ángel Sepúlveda que ostenta 6 dianas.

La casa del Querétaro se ha presentado como un escenario a modo para el Guadalajara, debido a que en las últimas nueve visitas que ha realizado, sólo reporta un descalabro, por cuatro victorias y la misma cantidad de igualadas, estadística que pone al Rebaño como favorito para obtener los tres puntos.

Transmisión, horario y fecha

Miércoles 22 de octubre

Querétaro vs Chivas | 19:00 horas | Estadio Corregidora

Transmisión: Caliente TV

