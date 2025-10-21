Chivas afrontará un nuevo desafío en el Apertura 2025 con ausencias importantes. De cara al duelo frente a Querétaro, correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX, el conjunto rojiblanco realizará el viaje sin Javier "Chicharito" Hernández, quien permanecerá en la Perla Tapatía con el objetivo de dosificar su carga de trabajo y llegar en óptimas condiciones al cierre del torneo regular.

Por su parte, Alan Pulido volvió a quedar fuera de la convocatoria, siendo esta la segunda vez consecutiva que el delantero no es considerado por el estratega argentino Gabriel Milito. Aunque el club no ha emitido un parte oficial sobre su situación, todo apunta a que su exclusión obedece a decisiones tácticas, derivadas de los ajustes que el entrenador ha implementado en el ataque durante la reciente racha de buenos resultados.

En contraste, una de las novedades en la lista de convocados es el regreso de Cade Cowell, quien se reintegra al plantel tras haber quedado excluido del partido contra Mazatlán. La presencia del atacante mexicoamericano ofrece a Milito una opción adicional en ofensiva, especialmente por su velocidad y capacidad para desbordar por los costados, cualidades que podrían ser determinantes ante los Gallos Blancos.

Sin Chicharito ni Pulido, el ataque rojiblanco será liderado nuevamente por Armando "Hormiga" González, acompañado de elementos como Efraín Álvarez y Santiago Sandoval, quienes han repetido como titulares en los más recientes compromisos de las Chivas.

El duelo ante Querétaro está programado para este miércoles 22 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Corregidora, y representa una oportunidad crucial para que Chivas consolide su buen momento y mantenga vivas sus aspiraciones de clasificación directa a la Liguilla.

Lista de convocados de Chivas

Porteros: Raúl Rangel y Oscar Whalley.

Raúl Rangel y Oscar Whalley. Defensas: Miguel Gómez, Bryan González, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, José Castillo, Richard Ledezma y Luis Romo.

Miguel Gómez, Bryan González, Diego Campillo, Gilberto Sepúlveda, Miguel Tapias, José Castillo, Richard Ledezma y Luis Romo. Medios: Daniel Aguirre, Omar Govea, Rubén González, Erick Gutiérrez, Yael Padilla y Hugo Camberos.

Daniel Aguirre, Omar Govea, Rubén González, Erick Gutiérrez, Yael Padilla y Hugo Camberos. Delanteros: Santiago Sandoval, Cade Cowell, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez, Isaac Brizuela, Armando González y Teun Wilke.

