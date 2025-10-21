Liga MX: Este será el único partido de la Jornada 14 que va por TV abierta

Este martes comienza la actividad de la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con América, Cruz Azul y Rayados como los principales equipos. Sin embargo, y de todos los partidos, ¿cuál se transmitirá por televisión abierta? Aquí te lo revelamos.

Luego del Clásico Joven del pasado sábado, las Águilas del América y La Máquina Celeste entran en acción este día ante Puebla y los Rayos de Necaxa, respectivamente. Los Azulcrema reciben al Puebla, luego de perder el sábado ante Cruz Azul en el estadio Olímpico Universitario. Las Águilas quieren retomar el subliderato de la competencia; por ahora son terceros con 27 puntos.

Por su parte, los Cementeros, segundos de la clasificación con 28 unidades, quieren seguir de cerca a los Diablos Rojos de Toluca, líderes con 31 puntos. Monterrey, con sus múltiples figuras, quieren mantenerse dentro de los primeros cuatro lugares y esta noche reciben en el Gigante de Acero a los Bravos de Juárez; son cuartos con 27 unidades.

¿Cuándo y dónde ver todos los partidos de la Liga MX?

Estos son los cuatro partidos que abren la actividad de la Jornada 14 del torneo Apertura 2025, este martes 21 de octubre.

América vs Puebla | 19:00 | ViX Premium

Necaxa vs Cruz Azul | 19:00 | Azteca 7, Claro Sports y ViX Premium

Mazatlán FC vs Santos Laguna | 21:00 | Caliente TV y FOX

Rayados de Monterrey vs FC Juárez | 21:05 | ViX Premium

¿Cuál será el único partido de la Jornada 14 que va por TV abierta?

Según con datos de El Universal, el único partido transmitido por televisión abierta será el de Necaxa contra Cruz Azul, pues este será transmitido vía Azteca 7.

AO

