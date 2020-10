- La Liga MX prepara el protocolo de regreso de aficionados a los estadios con aforo limitado, en coordinación con las autoridades de salud pública.

La idea de los dirigentes de clubes es acelerar el negocio del futbol y tener gente en sus inmuebles en las últimas jornadas del Apertura 2020, o en su defecto, a más tardar en el arranque de las series de Repechaje y posteriormente en la Liguilla.

- Cabe acotar que la fase regular del torneo termina el 8 de noviembre, sin embargo, entre la Jornada 17 y el inicio de los juegos de reclasificación existe una fecha FIFA señalada sin actividad en el calendario de la Liga MX, por lo que el arranque del Repechaje está programado para el sábado 21 de noviembre.

- El proyecto de los dirigentes de clubes al incluir una serie de Repechaje con ocho equipos es generar una taquilla adicional antes de comenzar la Liguilla.

Este formato privilegia a los equipos mediocres colocados entre los lugares cinco y ocho de la tabla general, porque las series de reclasificación se jugarán a un solo partido en casa de los mejor clasificados.

- La muestra de que el Repechaje tiene fines de negocio y no deportivos, se explica porque estas series sólo se contemplan en el reglamento de Primera División y Liga de Expansión, pero no así en la Liga Femenil ni en las categorías Sub-20 y Sub-17 donde no hay ingresos por taquilla.

- Lo inaudito es que las series de reclasificación se efectuarán de manera diferente en una y otra categoría, pues mientras que en Primera División clasificarán a Cuartos de Final en forma directa los primeros cuatro lugares de la tabla, en Liga de Expansión el líder clasificará directo a Semifinales, el sublíder a Cuartos de Final y del tercer lugar al 12 disputarán cinco series de reclasificación a partido único.

- Otra diferencia es que en Liga de Expansión jugarán tres series Cuartos de Final con los cinco equipos ganadores de la reclasificación y el sublíder general, en tanto que en el máximo circuito avanzarán los cuatro ganadores de las series de repesca.

- Una disparidad más se observará en la Liguilla, pues en Primera División en caso de empate en el marcador global en Cuartos de Final y Semifinales se aplicará el criterio de “gol de visitante” y si persiste el empate avanzará el mejor ubicado en la tabla, mientras que en Liga de Expansión no procede esta fórmula y simplemente avanzará el mejor colocado en la tabla general en caso de empate en el global.