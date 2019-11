- Leones Negros se trasladó en avión ayer a temprana hora a la Ciudad de México y de ahí en autobús a Zacatepec, donde realizó por la tarde una activación en el hotel de concentración.

UdeG disputa hoy el partido de ida de Cuartos de Final en Liga de Ascenso contra Zacatepec y regresará a Guadalajara el viernes a mediodía a preparar el juego de vuelta.

- En el tema polémico que generó el ex árbitro, Mauricio Morales, quien no se presentó a trabajar como asistente del VAR en el juego entre Chivas y Querétaro, porque presuntamente se fue de fiesta la noche anterior, lo raro no es que los silbantes se vayan de parranda, es una costumbre muy arraigada en el gremio, pero lo saben hacer y se saben proteger; lo malo en el caso de Morales es que lo hizo la noche anterior a un juego, ya que regularmente lo hacen después de los partidos; pero lo más raro es que no lo protegieron sus compañeros, porque generalmente se ayudan a salir de broncas.

- Es aquí donde viene lo grave, porque destaparon la alcantarilla del arbitraje mexicano.

El hombre que delató el estado inconveniente de Mauricio Morales ante el jefe del VAR, Arturo Ángeles, fue el asesor de árbitros, Jorge Gasso, ambos sin consultar al presidente de la Comisión, Arturo Brizio, tomaron la decisión de reemplazar a Morales con Ricardo Arellano.

Presuntamente Mauricio Morales es candidato a ser instructor de árbitros el año próximo y le quitaría el puesto a Jorge Gasso, motivo por el cual este último cuidó su chamba y pensó que con delatar a Morales aseguraría su permanencia, pero le salió el tiro por la culata y la Comisión de Árbitros lo corrió por no hacer lo conducente.

- Lo interesante será conocer si a Mauricio Morales aparte de castigarlo en la Liguilla donde no será designado como asesor, ni asistente del VAR, ¿Le darán el puesto de Gasso el año próximo? Otra interrogante es, ¿Seguirá como responsable de las designaciones arbitrales en Liga de Ascenso? Porque en esta faceta también tiene cola que le pisen por darle preferencia a su hijo, Édgar Morales, a quien le otorgó 12 designaciones durante las 13 jornadas del torneo y en la Liguilla pitará hoy el juego entre Zacatepec y UdeG.

Otro favorecido de Mauricio Morales es el silbante, Alan Enrique Martínez, quien dicen es su compañero frecuente en las trasnochadas, fue designado a siete juegos de Liga y cuatro de Copa este torneo, además, dirigió anoche el juego de Liguilla entre Celaya y Tampico Madero.