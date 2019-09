- El técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Ricardo La Volpe, sigue en su puesto a pesar del pésimo torneo que está teniendo su equipo con tan sólo cinco puntos de 27 posibles.

El presidente del Toluca, Francisco Suinaga, no tiene la facultad de correr a La Volpe, sólo el dueño del equipo, Valentín Díez, puede hacerlo o girar instrucciones al respecto.

Desde el lunes Ricardo La Volpe entrena con normalidad y sin tener acercamiento de su directiva, lo más cercano a eso fue una plática que sostuvo Francisco Suinaga con el auxiliar, Rafael “Chiquis” García, por lo tanto, La Volpe estará de visita en Guadalajara este viernes cuando el Atlas reciba al Toluca.

- El colmo de la campaña que realizan algunos promotores confabulados con ciertos medios de comunicación es que sigan ofreciendo al técnico, Antonio Mohamed, como candidato ideal para cualquier equipo en problemas, pues luego de no poder colocarlo en Cruz Azul, ahora resulta que el “Turco” es el indicado para suplir a La Volpe o al técnico de Monterrey, Diego Alonso; pero por ahora ambos continúan en su puesto.

- La Comisión Disciplinaria hizo lo conducente al sancionar con una multa económica al jugador de Chivas, Alexis Vega, por el festejo inapropiado tras anotar el gol en el Clásico Tapatío.

Lo único que queda en el viento es el monto de la multa ya que el boletín de la Disciplinaria no lo establece, aunque de acuerdo al Reglamento de Sanciones el límite máximo es de 1,500 UMAs, es decir, alrededor de 126 mil pesos.

- Pero si Alexis Vega se llevó merecidamente la sanción correspondiente de la Comisión Disciplinaria, el árbitro del Clásico, César Arturo Ramos, también debió ser sancionado por la Comisión de Árbitros por no expulsar a Alexis o en todo caso por omitir el incidente en la cédula y que no diga que no lo vio porque hay fotografías donde se aprecia que es evidente que lo observó.

Increíblemente, el silbante César Arturo Ramos, fue designado al partido Pumas-Cruz Azul de la Jornada 10.

- El ex árbitro tapatío, Paul Enrique Delgadillo, incursionará en una nueva etapa de su vida profesional con la creación de un centro de formación para árbitros.

Paul Delgadillo anunciará hoy la creación de la “Academia de Árbitros Guadalajara” en coordinación con el Centro Universitario UTEG, ya que los cursos para árbitros nuevos o las actualizaciones a silbantes profesionales se impartirán en las instalaciones de esta Universidad con beneficios académicos de becas para los aspirantes a árbitros.