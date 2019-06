-La “chivanovela” que escribe la directiva del Guadalajara teniendo como protagonista al excapitán, Jair Pereira, está detenida por ahora a falta de conocer el desenlace, pero puede ser que falten varios capítulos.

El primer episodio de esta novela comenzó cuando la directiva rojiblanca decidió durante el receso veraniego prescindir de los servicios de Jair, a pesar de existir un contrato vigente.

El segundo capítulo tomó forma al regresar el plantel de vacaciones y enterarse que su capitán no lo será más porque no fue convocado a los estudios médicos de rigor.

El tercer pasaje quedó impreso con la exclusión de Pereira de la pretemporada realizada en Cancún.

-La directiva vislumbraba que durante la reunión anual del futbol mexicano en Cancún, encontrarían algún club interesado en Jair y así sucedió, hubo no una sino varias ofertas por el excapitán rojiblanco, pero algunas las desechó Chivas por no querer reforzar a los equipos involucrados, como ellos, en el descenso y alguna otra el propio Jair la descartó por no convenir a sus intereses.

-El hecho es que actualmente Jair Pereira no tiene una oferta de otro club que agrade a la directiva o al jugador y mientras tanto sigue entrenando en Verde Valle separado del primer equipo, en ocasiones muy temprano con el equipo Chivas Sub-20 y en otras oportunidades él solo por las tardes y noches, pero siempre tratando la directiva de ocultarlo y sin exponerlo a los medios de comunicación.

-El video que Jair compartió en redes sociales el martes por la noche con el escueto mensaje: “Saludos banda, así luce el vestidor de las Chivas, son las nueve de la noche”, mostrando el vestuario totalmente vació, fue mal interpretado por todo mundo ya que aseguraron que Pereira recogió sus pertenencias, pero no fue el mensaje que difundió el excapitán, simplemente mostró que a esa hora terminó en solitario su entrenamiento, en medio de la melancolía que eso le provocó.

-En resumen, Jair Pereira está vetado en Chivas, el video que publicó fue en sus redes sociales personales, no se ha despedido de nadie ni del club, sigue entrenando separado del primer equipo, tiene ofertas que no interesan a la directiva y la novela continúa sin tener final.

-La presentación de Oribe Peralta en la explanada del Estadio Akron ha sido la más fastuosa para un refuerzo traído a Chivas desde que Jorge Vergara tomó al equipo y donde además se rompió un récord con la presencia de más de 80 representantes de los medios de comunicación.